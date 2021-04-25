/628602/شريف-إكرامي-الفلوس-تحت-رجلي-وبحسد-الشناوي-على-مستواه

أكد شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز خلال برنامج العرافة، مع الإعلامية بسمة وهبة علي قناة المحور، أن رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق ولاعب الفريق السماوي الحالي هو لاعب مميز للغاية، مشددا على حسده لمحمد الشناوي على مستواه.

وقال شريف إكرامي: " شريف إكارامي موضوع الفوس بالنسباله تحت أيدي، النادي الأهلي في عام 2012 كان يمر بأزمة وتنازلت 15% في حين بعض كباتن النادي رفضوا ذلك".

وتابع: " لم أرفض الخصم في خسارة الفريق أمام صن دوانز، لكني رفضتها في أزمة كورونا، وأنا من ساندت النادي في نلك الخطوة ".

وأستكمل عن شيل الكور خلال المران : " النادي الأهلي ملئ بالعمال، إذا عرض لي ذلك سأفعله لكن هذا غير منطقي و لايعبر عن حب اللاعب للنادي".

وزاد : "عقدي لا يوجد به بند مشاركة أساسيا مع بيراميدز ومن يروج هذا ساذج".

وأضاف: " لم أرفع الحذاء أمام وجوه الجمهور ، ومستحيل افعل ذلك للنادي الأهلي ، وفي حياتي لم أتجاوز في حق الجمهور الكاره لشريف إكرامي، وفي خلال الثلاث سنوات التي لم اشارك فيها شعر الجماهير يشخصية شريف إكرامي ".