/628603/آيتن-عامر-تهاجم-المواقع-الإخبارية-بسبب-مسلسل-وكل-ما-نفترق

سخرت الفنانة المصرية آيتن عامر من مسلسلها الرمضاني وكل ما نفترق، بعد أن ظهرت بطلة العمل ريهام حجاج بعمة صعيدية خرج منها شعرها على شكل قصة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل هجوم الفنانة آيتن عامر على مسلسل وكل ما نفترق، وأزمتها مع ريهام حجاج، فضلًا عن كواليس المسلسل.

آيتن عامر تقلل من مسلسل وكل ما نفترق

نشرت آيتن منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلة: "أنا مش قادة اخبي عليكم أكتر من كده.. المسلسل كوميدي أصلًا وهما خايفين من الحسد".

آيتن عامر تسحب كلامها

وعقب أن تداولت المواقع المختلفة التدوينة الخاصة بها، خرجت آيتن وغردت بتويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نافية أن جميع كلامها يكون على مسلسل وكل ما نفترق قائلة: "‏حقيقي مستغربة جدًا ربط أي حاجة بكتبها بمسلسل واحد بعينه.. يا جماعة فى ٢٥ مسلسل بيتعرضوا وأنا مش هتنقد زميل/ زميلة لكن وارد أن مسلسل يخيب توقعاتى فأعبر عن دة فى مساحتى الشخصية اللى هى فيسبوك.. مش معقول ربط كلامى بمسلسل معين على مزاجكوا".

آيتن عامر تحذر المواقع الإخبارية

وحذرت أي موقع من تحريف كلامها قائلة: "‏و فعلا مش لاقيه سبب لحشر اسمى كل شوية فى اخبار متخصنيش لمجرد نقد عمل بعينه.. و برضة مش هبطل اعبر فى مساحتى الشخصية عن آرائى الشخصية.. وكتير بعت لمواقع و مجلات وطلبت تصحيح الخبر و قلت ان كلامى متحرف و بيرفضوا تعديل الخبر.. و بالفعل المحامى الخاص بيا بيحرك دعوات قضائية ضد المواقع دى".

سبب اندلاع الأزمة بين ريهام حجاج وآيتن عامر

ويذكر أن الأزمة بين ريهام حجاج وآيتن عامر، بدأت عندما نشرت الأول تدوينة تسخر فيها من انسحاب عدد من الفنانين من الأعمال الدرامية وتطالبهم بأن يأخذوها معهم، لتتهما الأخيرة بأنها تطمع في دور أكبر من البطل"، ومن ثم انهالت المشادات الكلامية والاتهامات فيما بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صناع مسلسل وكل ما نفترق

مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، آيتن عامر، طارق عبد العزيز، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب وأحمد صيام، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل.