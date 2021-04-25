/628604/شريف-إكرامي-عن-حمل-الكرات---النادي-الأهلي-ملئ-بالعمال

شريف إكرامي لشوبير: « أبنك هيكون مكاني في الأهلي" وقال شريف إكرامي عن حمل الكرات خلال المران : " النادي الأهلي ملئ بالعمال، إذا عرض لي ذلك سأفعله لكن هذا غير منطقي و لايعبر عن حب اللاعب للنادي".

وواصل: " جلست إحتياطي لمحمد الشناوي سنة ونصف ، ولن يستطيع أحد الوقوع بيننا و ضرب الوسط الرياضي بين أبناء النادي الأهلي، وسعيد للغاية بالفترة داخل المارد الأحمر، والقلعة الحمراء أكبر من أي ".

وقال إكرامي: "لعبت 10 سنين مع الأهلي وحصدت أكثر من 23 بطولة مع المارد، ومن يعتقد أن هذا بسبب والدي غير صحيح، وهنا، أتوجه باللوم لوسائل الإعلام الذي يحاولون تصدسر هذا المشهد للجماهير، ولا يجوز أن يتحدث والد لاعب عنه خلال البرامج التلفزيوينة، وأختلفت مع والدي كثيرا بسبب تصريحاته".

تصريحات شريف إكرامي مع العرافة

وواصل إكرامي: " الفيديو المتدوال لأحد الصحفيين عن المشادات مع بعضنا البعض رأيته متأخرا، وضحكنا كثير لأن هذالم يحدث ولن يحدث، من الوارد حودث مشادات عادية داخل الملعب".

وأضاف: " أحمد شوبير لديه الحق في بعض الأمور ، لكنه مبالغ بعض الأحيان، واقول له أن نجلك يلعب داخل المارد الأحمر ومن الممكن أن يحدث ذلك معه، ومصطفى شوبير إمكانياته تؤهله للعب أساسيا مع القلعة الحمراء و الناشئ الأخر حمزة علاء ".

وأستكمل: " أمتنعت عن الحديث على موضوع رمضان صبحي لأسباب شخصية وما فعله أمير هشام الإعلامي بقناة الأهلي ، و ميزانية بيراميدز أقل من الأهلي ".