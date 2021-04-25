ملوك الجدعنة الحلقة 13..سرية وسفينة يوجهون ضربة عنيفة لعمرو عبد الجليل

/628605/ملوك-الجدعنة-الحلقة-13سرية-وسفينة-يوجهون-ضربة-عنيفة-لعمرو-عبد-الجليل

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 13، شهدت الحلقة العديد من المفاجأت بدأتها بالكشف عن بقاء سيف زاهي العتال على قيد الحياة وأن مجدي اليد اليمنى لزاهي العتال "عمرو عبدالجليل" يخطط لخروجه من المستشفى دون أن تلاحظهم الشرطة، كي يستطيعوا تهريبه خارج مصر بعد إصدار الحكم عليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، وكيف انتقم سرية وسفينة من زاهي العتال.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل ملوك الجدعنة

يذهب سعيد لنجلاء ويحاول استعطافها، فهو يشعر بالذنب تجاه موت ابنتهما حبيبة ولا يستطيع تحمل تلك العبء وحده، ويريد أن يعوض نجلاء عما حدث، ولكن ترفض نجلاء مسامحته، وعلى الجانب الآخر يخطط سرية وسفينة للانتقام من زاهي العتال، فعندما يتحرك موكب نقل سيف زاهي العتال، يهجمان على الموكب ويخطفان سيف زاهي العتال، ثم يتحدث سفينة إلى زاهي العتال من هاتف ابنه ويخبره بأنه سينتقم من ابنه أشد انتقام بل سيرسل له ابنه وهو مقطع إلا أشلاء، يخبره زاهي بكبرياء أن الحرب بينهم ليست متكافئة وأنه رده عليهم سيكون قاسي.

يتحدث زاهي العتال مع مجدي ويخبره بأن يبذل كل جهده لإنقاذ ابنه سيف وإلا سيكون القتل حليفه، في نفس الوقت تستعين زوجته بشقيقها سليم ولكنه يخبرها بأن يقوم زاهي العتال بالاجراءات اللازمة وهو سيحاول دعمه، بينما عطية لازالت تواجه المضايقات في السجن وحدها، حيث تحاول عنايات استفزازها باستمرار إلا أن أتت سهام أحد الفتيات المسجونات تدافع عن عطية، وتحاول دعمها ثم تخبرها بأن أفعال هذه النساء تدل على أن أحدهم وصاهم عليها، ويجب على عطية إخبار مأمور السجن بما يحدث وتطلب نقلها من هذا العنبر.

بسنت تستغل حالة نجلاء للانتقام من سرية وسفينة

تنتقل نجلاء في حالة مذرية تبحث عن ابنتها حبيبة في جميع أطفال الحارة، بينما بسنت تقوم بخطة جديدة للإيقاع بسرية وسفينة عن طريق استغلال حالة نجلاء، تخبر بسنت والدتها ورد بأنها ستفعل مصلحة كبيرة مقابل مبلغ مالي كبير، ستستطيع ورد من خلاله الانتقام من عطية ورفع رأسها في الحارة كلها.

القبض على سيف زاهي العتال

يأتي فيديو لضابط المباحث يظهر به سيف زاهي العتال وهو يعترف بارتكاب جميع الجرائم المنسوبة إليه، قتقوم الشرطة بتحديد موقع سيف وتذهب للقبض عليه، ومن ناحية أخرى يكون مجدي على مراقبة لمصطفى أحد رجال سرية وسفينة ولكنهم يخدعونه، فبمجرد أن يدخل إلى المستودع يجد سرية وسفينة بانتظاره ومعهم العديد من الرجال المسلحة لتنتهي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 13.