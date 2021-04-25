إصابة لاعب الزمالك السابق بفيروس كورونا.. تفاصيل

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إصابة لاعب الزمالك السابق أحمد المرغني، بإصابتة بفيروس كورونا وذلك جاء مؤكد بعد ظهور العينة التحليلة له، بأنه العينة ظهرة بنتيجة إيجابية.

أعن احمد المرغني صاحب الإثنين والثلاثون عام، بفيروس كورونا المستجد، لاعب الزمالك السابق، في مركز الوسط والذي انضم للفريق الأول للزمالك في نهاية الموسم 2008 / 2009 وأثبت جدارتة مع الفريق وسط أجواء صعبة للفريق.

مباراة الزمالك القادمة

يلتقي الزمالك غداً مع فريق البنك الاهلي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

موقف الفريق في الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي.

الزمالك يعلن عن إصابة الظهير الأيسر

أعلن نادي الزمالك إصابة لاعبه محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفارس الأبيض بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراة البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا على الموقع الرسمي يعلن خلاله تعرض الظهير الأيسر للإصابة وجاء نص البيان كالتالي:

“أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعرض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول للكرة للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي:

شهدت مباراة اتلزمالك والإنتاج الحربي في لقاء مؤجل بين الفريقين علي العديد من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع الـ 16 من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد للزمالك.

أهداف الزمالك في المباراة

تقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء تحصل عليها، بعد لمسة يد من دفاع الإنتاج، وحكم المباراة يستعين بتقنية الفار، قام بتنفيذها الدولي المغربي أشرف بن شرقي علي يمين الحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعد خطأ من علي فتحي مدفاع الإنتاج في التأخر في تشتيت الكرة ويقتنصها المغربي أحداد ويسددها علي المرمي الفارغ.