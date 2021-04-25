/628608/شريف-إكرامى-رمضان-صبحي-لايفتقد-النادى-الأهلى-وكل-ما-ينتشر-كذب

صرح شريف إكرامى حارس مرمى نادى بيراميدز مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " ، عن رمضان صبحي لاعب الفريق السماوى والنادى الأهلى سابقا قائلا : " رمضان يسير بشكل جيد مع فريقة الحالي بيراميدز، ولاينوي الرحيل من الفريق، وكل ماينتشر حولة علي السوشيال ميديا بفقدة للنادي الأهلي شئ كاذب " .

وأردف إكرامى : " رمضان صبحي لديه الكثير في مسيرتة الكروية ، ولم يقدم منها شئ ، ولكن علية التغلب علي الأخبار التي تنتشر علية بالسلبي ، والأخبار الكاذبة التى تنتشر على السوشيال ميديا بشأنه " .

وواصل شريف: " علاقتي مع رمضان صبحي أكثر من صلة قرابة ،وأنه جوز أختى ، ومستقبله في كرة القدم كان لازم أتدخل فيه سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر " .

خلاف رمضان صبحي مع حسام حسن

إنتهت المباراة التى جمعت بيراميدز والإتحاد السكندرى بفوز السماوى بهدفين مقابل لا شئ ، وعقب نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة وتقدم بيراميدز بهدف محمد حمدي، حدثت مشادة كلامية بين حسام حسن مدرب الاتحاد ورمضان صبحي لاعب الضيوف، مما أدى لإعتراض العميد على ما بدر من لاعب الأهلي السابق.

وتحدث على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدزالحالى ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة .

قال صقر : " لم يحدث أزمة بين حسام حسن ورمضان صبحى ، وكابتن حسام وهو خارج من الملعب كان يتحدث مع الحكم الرابع رمضان ظن أنه يتحدث معه فرد عليه ، لكن الامر لم يرتقى لكونها خناقة أو خلاف وانتهت في وقتها " .

وأكمل صقر : "رمضان صبحى يؤدى مع ناديه بصورة جيدة والضغوط طبيعية لانه رحل من الاهلى، وشئ طبيعي انه يحصل ده مع أي لاعب يمشي من النادي الأهلي لأنه فعلاً نادى كبير، سواء من ناحية البطولات التي أحرزها النادي وكبر القاعدة الجماهيرية للفريق ، فلابد أن يواجه رمضان بعض الضغوطات " .