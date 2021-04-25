لاعبو الأهلي يسخرون من شيكابالا نجم الزمالك «صور»

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أثارات إحتفالات لاعبي الأهلى لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك في إطار نهائي كأس مصر، الجدل عبرمواقع التواصل الإجتماعي ، حيث أعبر البعض أن لاعبي القلعة الحمراء يسخرون من محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ونشر لاعبو الأهلي عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاص بهم صورة تجمع أعضاء الفريق بعد التغلب على الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد، وظهر لاعبو المارد الأحمر في الصورة وأيديهم على أعينهم في إشارة للبكاء على خلفية نفس الوضعية التي فعلها شيكابالا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

لاعبو الأهلي يسخرون من شيكابالا

وأثارت الصورة غضب جمهور الزمالك بعد أن أنتشرت خلال الساعات الماضية ، الأمر الذي جعل البعض يوجه اللوم للنادي الأهلي ويطالبه بتوقيع عقوبات كبيرة عليهم ، وذلك من أجل التصدي لحملات التنمر المستمرة التي يتعرض لها محمود شيكابالا.

وفسر البعض من جمهور الأهلي أن تلك الوضعية هي طبيعة وردا على اللاعب ذاته، ومن ثم فلا يوجد ما يدعو لتوقيع عقوبات على اللاعبين الماشاركين في الواقعة. الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزا كبيرا على الزمالك في نهائي كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وأنتهت النتيجة بين قطبي كرة اليد في مصر بـ 26 - 23 ، بعد أن تلقى الفريق هزيمة من الفارس الأبيض منذ أيام في المباراة الفاصلة بين الفريقين.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة اليد

ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة اليد

أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار.