نسل الأغراب الحلقة 13.. ذهب الأغراب بقبضة عساف الغريب

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مسلسل نسل الأغراب حلقة 13، استهلت الأحداث بأمر عساف الغريب -أحمد السقا- لرجله مسعد أن يراقب المكان الجديد لوالدة غفران ويتابعه بإستمرار، ومن سأله عن مدى قرب المكان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل نسل الأغراب، التي شهدت اكتشاف علي لهوية عمل غفران الغريب، وتودعهما لبعضهما، فضلًا عن حصول عساف الغريب على دهب الأغراب.

تفاصيل مسلسل نسل الاغراب الحلقة 13

قطع حديث عساف خادمته فاطمة -ريم سامي- وطلبت منه أن تسأله سؤال فأعطاها الأذن، فسألته هل يحب جليلة -مي عمر- أم يفعل هذا لمجرد أخذ ثاره، فجاوبه أن قلبه لم يحب إلا جليلة ولم يبكي إلا على جليلة، وتحدثت معه حول كرهه لحمزة -أحمد مالك- ابنه وطلبت منه أن يظهر له حبه ويعطيه فرصه ولا يلوم على عداوته له.

مي عمر توافق على الإنجاب مرة ثانية من أمير كرارة

اتجهت جليلة إلى زوجها غفران -أمير كرارة- وأخبرته أنها رجعت عن قرارها وموافقة على الإنجاب منه، فأخبرها الأخير أنه لم يعد يريد.

دياب يعلم بهوية عمل أمير كرارة

علم علي الغريب -دياب- رئيس المباحث أن غفران يتاجر في الافيون بل يزرعه أيضًا، فوقع الخبر عليه كالصاعقة فتوقع منه كل شر إلا التجارة بالمخدرات، وبدأ رجاله في التحقيقات للوصول إلى مكان الأرض التي يزرع بها.

وعلى جانب آخر، ذهبت رشا زوجة العمدة حسيب -إدوارد- إلى بيت أهلها وحاولت أن تنال رضائهم، ولكن الآخران مصممان على أن تنفصل عن زوجها بعد معرفتهم بعدم قدرته على الإنجاب، ولكنها رفضت.

أمير كرارة يعاني من عذاب الحب

طلب -سعادة- محمد مهران من غفران أن يختطفوا عساف ويعذبوه حتى ينطق بمكان والدتهما ومن ثم يقتلوه، فأخبره الأخير أن عساف يستغنى عن عمره مقابل استفزاز غفران، وأقر أن قلبه انتصر عليه والحب ما هو إلا عذاب".

قابلت فاطمة حمزة وحاولت أن تفهم منه سبب كره لوالده عساف، فجاوبه بأنه يكره بسسب كره لوالده غفران، وأنه لا يعتبر عساف والده.

أحمد داش يرسم خطة للوصول إلى ريم سامي

طلب سليم -أحمد داش- من بارة أن تذهب إلى سرايا عساف الغريب وتعطي هذا الهاتف إلى فاطمة ليحدثها عليه، ولكن ارتجفت الأخيرة خوفًا من عواقب الأمر، فأخبرها سليم أنه سيعطيها هدية كبيرة إن ذهبت، فوافقت.

دياب يواجه أمير كرارة عقب معرفته لزراعة الأخير للافيون

اتجه علي إلى سراية غفران الغريب زوج أخته وابن عمه وأخبره أنه علم بتجارته وزراعته للافيون، فأنكر الأخير ولامه على تصديقه للتحريات وتكذيبه له، فأكد له علي أن عيناه ظهرا بهما الكذب، فكرر عليه الأخير أنه لا يتاجر بالمخدرات لأنها حرام.

أحمد السقا يسبق عمادة زيادة بخطوة

ساوم بكري -عماد زيادة- شامية -أحلام الجريتلي- على أن تدله على مكان الذهب مقابل أن يرجعها إلى أولادها، فأخبرته أن عساف سبقه وسألها عن مكان الذهب وأخبرته، فاتهمها بكري بالكذب وهددها إن اكتشف أنها لا تقول الحقيقة سيقتلها.

أحمد السقا ينقل ذهب الأغراب إلى مكان جديد

ظهر عساف بالمشهد التالي وهو على أحد السيارات ينقل ذهب الغريب الذي حصل عليه من شامية.

ريم سامي ترفض مرسال أحمد داش

ذهبت بارة إلى سراية عساف الغريب لتقابل فاطمة وأدعت أنها بنت خالتها لتستطيع الدخول، ومن ثم أخبرتها بأنها من طرف سليم وأعطتها الهاتف، فرفضت الأخيرة وطردتها.

أمير كرارة يخطط لقتل دياب

تبادلا غفران الغريب ورجله صالح الحديث حول خطتهم عقب معرفة علي بشأن تجارتهم بالافيون، واقترح الأخير اقتراحان الأول أن يوقفوا التجارة حتى يُنقل علي، والثاني أن يقتلوا ويتخلصوا منه، فوافق غفران على الاقتراح الثاني ولكن مع تنفيذه في الوقت المناسب.

أخبر أحد رجال غفران الأخير بذهاب بارة لسراية عساف الغريب فغضب ظنًا منه أن جليلة هي التي أرسلتها، لتنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 13.