فيديو.. وزير الأوقاف: حب الرسول جزء لا يتجزأ من العقيدة وشرط لصحة الإيمان

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال سلسلة "لقاء خاص" والتى يقدمها وزير الأوقاف عبر موقع "يوتيوب"، أن العلماء إذا كانوا يتحدثون فى قوله صلى الله عليه وسلم "لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِن والِدِهِ ووَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ"، هل هو شرط صحة للإيمان أو شرط لكمال الإيمان، فحب رسول الله شرط لصحة الإيمان فليس من العقل أو المنطق أو الدين أو الفهم أو الإنسانية أن يقول شخص إنه يؤمن برسول الله ولا يحبه.
واستدل على ذلك بيت شعر لأحمد شوقى قال فيه: "علقت من مدحه حبلا أعز به فى يوم لا عز بالأنساب واللحم، مديحنا فيك حب صادق وهوى وصادق الحب يملىء صادق الكلم".
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