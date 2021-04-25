ظهر فى الحلقة 13 من الاختيار 2.. من هو الشهيد المقدم أحمد فايز؟

جدة - نرمين السيد -



أبرز المعلومات عن البطل الذى استشهد أثناء مداهمات قوات الأمن للعناصر الإرهابية بكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء.

تخرج الشهيد أحمد فايز من كلية الشرطة دفعة 1995، ثم سرعان ما التحق بالأمن الوطنى ليبدأ مسيرته فى مكافحة الإرهاب وقوة الشر، عرف وسط قريته بطيبة وكرم الأخلاق والتواضع، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته بعد صلاة العصر من مسجد الحصرى بأكتوبر، والعزاء صباح الغد الأحد 22 أكتوبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عدد من العناصر الإرهابية بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، وتوجهت قوة أمنية للقبض على المتهمين، وخلال مطاردتهم وقعت اشتباكات مسلحة، أسفرت عن استشهاد ضابط وإصابة ضابطين آخرين وعدد من المجندين.

لم تكن مداهمة بؤرة الواحات الإرهابية، العملية الأولى للشهيد أحمد فايز المقدم بالأمن الوطنى لضبط عناصر إرهابية، ففى الأعوام الأخيرة ساهم الرجل فى ضبط عشرات الإرهابيين فى القضيتين المعروفتين بـ"خلية الصواريخ" و"جند الشام"، "فايز"، وهو المسئول عن ملف الإرهاب فى محافظة الجيزة، تخرج من كلية الشرطة عام 1995، والتحق بالأمن الوطنى، وهو شاهد الإثبات الأول بقضية "خلية الصواريخ" ومجرى التحريات بالقضية والمسئول عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36 متهمًا، وذلك فى القضية رقم 396 جنايات أمن الدولة، والتى قضت المحكمة بمعاقبة 22 منهم بالسجن المؤبد، و3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 متهمين، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف المنشآت الحيوية ورجال الجيش والشرطة عقب فض اعتصامى "رابعة والنهضة".

كما تولى "فايز" مسئولية جمع التحريات فى قضية "جند الشام"، وشارك فى القبض على المتهم أحمد عبد الوهاب، وقضت المحكمة بمعاقبته حضوريًا بالسجن 10 سنوات، والمؤبد غيابيًا للمتهم للثانى على محمد سمير، لإدانتهما باستهداف رجال الشرطة والجيش عن طريق زرع المفرقعات بأماكن تمركزهم.

وكان "فايز" من أكفأ الضباط بوزارة الداخلية ومن المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية، وأنه من ضمن فرقة "المهام الخاصة" المكونة من ضباط الأمن الوطنى والقوات الخاصة، ويستغرق إعدادها 3 أشهر داخل معسكرات العمليات الخاصة و3 أشهر أخرى بمدرسة الصاعقة التابعة للقوات المسلحة.

يذكر أن ضباط فرقة المهام الخاصة، تتلقى تدريبات لها علاقة بالتأهيل والاقتحامات والرماية ومكلفة بتنفيذ المأموريات ذات الطبيعة الخاصة التى تستلزم جهوداً غير عادية.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت فى منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 58 شرطيا (23 ضابطا و35 مجنداً). وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية فى الحادث الإرهابى.

وكان المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، قد وافق على على إطلاق اسم شهيد على إحدى المدارس بمدينة أسيوط، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وذكر بيان للمحافظة أن المحافظ على إطلاق اسم الشهيد أحمد فايز إبراهيم عبدالحافظ، الذى استشهد فى واقعة الواحات على مدرسة أسيوط الثانوية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تكريم أسماء الشهداء وإطلاق أسمائهم على مدارس بمحل إقامتهم تكريماً لدمائهم الذكية وتخليداً لذكراهم العطرة وتضحياتهم وحتى تكون أسمائهم محفورة فى ذاكرة الأجيال القادمة على مر العصور موضحاً أن كل أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسطروا بدمائهم الذكية تاريخاً مشرفاً للوطن هم فخر لنا جميعاً.