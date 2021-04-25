بعد ذكره بالاختيار 2.. اعترفات المتهم محمد عادل كيلانى بقضية التخابر مع قطر

جدة - نرمين السيد - وخلال أحداث المسلسل ذكر عدد من المتهمين اسم الإرهابى محمد عادل، ونسرد فى السطور التالية تفاصيل اتهاماته بقضية التخابر.

واعترف المتهم محمد عادل حامد الكيلانى، "مضيف جوى"، خلال التحقيقات بمشاركته فى اعتصام رابعة وتقديم مبالغ للمتهم أحمد على عفيفى لشراء مستلزمات وأطعمة للمعتصمين، وأنه وافق على طلب أحمد، على بنقل حقائب المستندات المهربة من رئاسة الجمهورية، وتحتوى على ملفات تتعلق بالأمن القومى.

وفى بداية التحقيقات، قال إن اسمه محمد عادل حامد الكيلانى، 42 سنة، من مواليد مصر الجديدة وتربى وسط أسرة ميسورة وتخرج فى كلية الآداب قسم فلسفة جامعة عين شمس، وعمل بداية من 1996 مضيفا بشركة مصر للطيران.

وأضاف أنه بعد أحداث يناير، بدأ فى الاهتمام بالسياسية عن طريق متابعة الأخبار والأحداث، وتشكل لديه رأى مؤيد إلى حد كبير لجماعة الإخوان، قائلاً: "كنت شايف فيهم إمكانية تقديم وتطبيق النموذج التركى وأديت صوتى فى المرحلتين لـ محمد مرسى، وبعدها فضلت متابع أداءه وأداء جماعة الإخوان، وشاركت فى اعتصام رابعة، وكنت بتردد عليه كتير فى الأيام اللى مش بيكون عندى فيها رحلات".

وأوضح المتهم أنه وفى غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى والمتهمين الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بمدينة السادس من أكتوبر وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات التى تم تسريبها من مكتب رئيس الجمهورية الأسبق- المتهم الأول- قبل 30-6-2013 وأن هذه المستندات والتقارير صادرة من أجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية إلى رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد وتتضمن معلومات عن تسليح الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى.

وتنفيذا لتكليفات المتهم الرابع احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه، واعقب ذلك لقاء جمعة والمتهمين الرابع والعاشر واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسؤولى قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارت القطرى، وأن المتهم العاشر هو من سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطرية وأنه –أى المتهم السادس- هو من سيتولى نقل تلك المستندات إلى دولة قطر وتسليمها لأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بمطار الدوحة نظرًا لعمله كمضيف جوى بشركة مصر للطيران ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة.

وقام بتعديل جدول رحلاته لتشمل العاصمة القطرية الدوحة لعدم إدراجها ضمن جدول أعماله وأعقب ذلك لقاؤه والمتهم الرابع حيث أبلغه الأخير بسفر المتهم العاشر إلى دولة قطر وتنسيقه مع أحد ضباط المخابرات القطرية لاستلام تلك المستندات منه بمنطقة السوق الحرة بمطار الدوحة.