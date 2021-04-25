عبد الرحمن أبو ليلة يكشف حقيقة مشهد إسماعيل يس بمسلسل موسى

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خرج الفنان عبد الرحمن أبو ليلة صاحب شخصية إسماعيل يس في مسلسل موسى عن صمته ليرد على الانتقادات الموجهة له ويبرر أسباب كتابة المشهد بهذا الشكل.

دوت الخليج يكشف الرسالة من مشهد إسماعيل يس بمسلسل موسى، الذي أثار غضب الكثير ولاق انتقادات وهجومًا واسعًا خلال الساعات الماضي.

عبد الرحمن أبو ليلة يعشق فن إسماعيل يس

قال أبو ليلة خلال تصريحات صحفية مؤكدًا على حبه وتقديره للفنان إسماعيل يس: "لم أقصد سخرية أو إهانة للفنان إسماعيل ياسين كما تداول البعض.. ولكن هذا المشهد يحيي ذكرى فنانة بقيمة.. أنا أعشق الفنان إسماعيل يس وصوره معلقة على الحائط في غرفتي.. سافرت للسويس خصيصًا لتقديم اسكتش في ذكرى إسماعيل يس.. فأنا محب قبل أن أكون فنان".

رسالة غير مباشرة من مشهد إسماعيل يس بمسلسل موسى وتبرير غير منطقي

وأوضح أبو ليلة الرسالة التي كانت موجهه من خلال المشهد قائلًا: "المشهد كان يحمل رسالة خفيفة لم يراها البعض وانشغل بفكرة السخرية.. فكما جاء المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبد الرحمن في بعض المشاهد يوجهون رسائل لموسى من واقع ما مر به، كذلك إسماعيل يس عندما يقول في المشهد «عايز تحاسب حاسب» والمقصود منها أن يحتاط مما يحدث له".

تفاصيل مشهد إسماعيل يس بمسلسل موسى

وقد ظهر عبد الرحمن أبو ليلة مجسدًا دور إسماعيل يس في مشهد مع محمد رمضان في الحلقة 12 بمسلسل"موسى" وهو مستغلًا شهرته ويتهرب من الأخير حتى لا يدفع الحساب وأبدى رمضان خلال المشهد أنه لا يعرف أحد بإسم إسماعيل يس، ما أوضح للجمهور أنه يقلل من شهرة نجم كبير مثل إسماعيل يس.

هجوم رواد التواصل على مشهد إسماعيل يس

وأثار المشهد ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض لهجومًا واسعًا من قبل نجوم الفن، أبرزهم الشاعر أيمن بهجت قمر والناقد طارق الشناوي.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، تارا عماد، حمدي الوزير، عبير صبري، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر، رياض الخولي، منذر ريحانة وعارفة عبد الرسول، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.