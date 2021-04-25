/628612/تعرف-على-حكم-مباراة-الزمالك-والبنك-الأهلى-غدا

يستعد نادى الزمالك لمواجهة البنك الأهلى ، والمقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد ، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ويحاول الأبيض الحفاظ على صدارة جدول الدورى ، وذلك بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شئ ، الهدف اأول أحرزه بن شرقي عن طريق ضربة جزاء ، والثانى بأقدام حميد أحداد.

وأعلنت لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة لمنافسات الدوري المصرى الممتاز والمقررلها في التاسعة والنصف مساء غد الإثنين على إستاد القاهرة الدولي. ويضم طاقم الحكام كلا من: احمد العدوي حكم ساحة ، وأحمد ساهر، وهشام الدسوقي مساعدين ن وأحمد علي حكما رابعا . محمود دسوقي حكم فيديو ، وأحمد جمال مساعد حكم فيديو. الجدير بالذكر أن : أخر مباراة خاضها نادى الزمالك إنتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين ، الأول عن طريق ضربة جزاء بأقدام بن شرقي ، والثانى عن طريق حميد أحداد ، وبالتالى نجح الفريق في الحفاظ على صدارة جدول الدورى ، وذلك بعد الهزيمة أمام النادى الأهلى . ودخل نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالتشكيل الأتى : تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي: في حراسة المرمي: محمد أبو جبل. في خط الدفاع:محمد عبد الشافي-محمود الونش-محمد عبد الغني-حمزة المثلوثي. خط الوسط:طارق حامد-فرجاني ساسي-عبدالله جمعة- أشرف بن شرقي-أحمد سيد زيزو. في خط الهجوم:حميد احدادي يتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري تشكيل فريق الإنتاج الحربي في حارس: أحمد يحيى في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت في خط الهجوم: محمد فييرا

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