/628613/نتيجة-مباريات-الأحد-بالدوري-الإنجليزي-الممتاز

انتهت أحداث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بيت أستون فيلا وويست بروميتش البيون، ومانشستر يونايتد ولييدز يونايتد، وبيرنيلي وولفرهامبتون، لتشهد علي العديد من النتائج الغريبة وغير المتوقعة في المباريات.

نتيجة مباراة بيرنيلي وولفرهامبتون

حقق فريق بيرنلي الفوز علي فريق وولفرهامبتون بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل كريس وود ثلاث أهداف في اللقاء، وسجل الهدف الرابع أشلي ويستوود، في حين شهد علي اللقاء ملعب بولينيو.

نتيجة مباراة لييدز ومانشستر يونايتد

انتهت مباراة لييدز يونايتيد ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي بدون اهداف في لقاء بين الفريقين من الدور الثالث والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب أيلاند روود.

نتيجة مباراة أستون فيلا وويست بروميتش

حسم التعادل الإيجابي مباراة أستون فيلا وويست بروميتش ألبيون، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، ، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل تيرون مينجس لاعب فيلا هدف في مرماه وسجل ماثيو بيرارا الهدف الثاني لفريق ويست من خلال ضربة جزاء، في حين سجل الهدف الأول لفريق فيلا اللاعب انور الغازي من خلال ضربة جزاء، وسجل كينان ديفيس الهدف الثاني للفريق.

موقف الفرق في الدوري

يحتل فريق بيرنيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 33 مباراة.

يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، من أصل 33 مباراة.

يحتل فريق لييدز يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، من أصل 33 مباراة.

يحتل فريق أستون فيلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، من أصل 33 مباراة.

يحتل فريق ويست بروميتش المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 33 مباراة، ومن الجدير بالذكر أنه من ثاني الفرق في الدوري مهدده بالهبوط بعد فريق شيفيلد يونايتد.