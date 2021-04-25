/628614/قطايف-و-لطايف-في-مباراة-الأهلي-و-المصري-القادمة-تفاصيل

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز، يقام اللقاء على ملعب الإسكندرية، بعد أنة تغلب المارد المارد الأحمر على فريق إنبي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت وأنتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والمصري في تمام التاسعة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء على ستاد اسكندرية، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز، الذي يحتل المارد الأحمر وصافته برصيد 33 نقطة بعد الإنتصار الأخير على إبني بثلاثية مقابل هدف وحيد. معلق مباراة الأهلي و المصري في الدوري ويعلق أيمن الكاشف على مباراة الأهلي و المصري في إطار منافسات الدوري الممتاز عبر قنوات أون تايم سبورت بعد أن أعلن المعلق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، يأتي هذا بعد أن تولى أحمد شوبير مهمة التعليق على مباراة إنبي في الدوري الممتاز التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وشهد التشكيل تواجد كوكا و بيكهام في التشكيل الرسمي وجاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل الاهلي وإنبي في الدوري يذكر أن إنبي دخل مباراة الأهلي الماضية بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار. خط الوسط: مصطفى شكشك - صلاح ريكو –– مصطفى شلبي - أحمد العجوز. خط الهجوم: دينو بيتر - جون أوبوكا . بينما دخل الأهلي اللقاء بقائمة مكونة من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل كوكا ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قطايف و لطايف» في مباراة الأهلي و المصري القادمة.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.