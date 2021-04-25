/628615/أميرة-العادلي-تطالب-وزارة-التضامن-الاستمرارفى-دعم-الشباب-لنجاح-المشروعات-الصغيرة-والمتوسطة

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال إدارتها للبث المباشر الذي أطلقته التنسيقية بعنوان "مبادرة حياة كريمة.. خطوة في طريق العدالة الاجتماعية"، أمس، ضمن لقاءات رمضانيات التنسيقية، إن الشباب كانوا يعبرون أثناء الحملات الانتخابية للنواب عن خوفهم الشديد من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة حتي لا تفشل ويتعرضون للتعثر، ولذلك لابد من دعمهم والوقوف بجانب مشروعاتهم حتي تري النور.

أميرة العادلى: حياة كريمة تهتم بتنمية الريف

وأضافت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب:” مبادرة حياة كريمة تهتم بتنمية الريف المصري، بما فيه من العنصر البشري، ويجب علي وزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستمرار في دعم الشباب بتقديم دراسات الجدوى ومتابعة تقدم المشروعات، وذلك لضمان نجاحهم وتشجيع بقية الشباب في المضي قدمًا نحو هذه الخطوة المهمة”.

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تجدر الإشارة إلى ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،نظمت أولى صالوناتها السياسية وفعالياتها الحوارية خلال شهر رمضان الكريم، لمناقشة إنجازات المبادرة الرئاسية لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً «حياة كريمة»

أدارت الصالون النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضره الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، والدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة في وزارة التضامن، والنائبه رشا كليب و النائبة هدى عمار اعضاء مجلس النواب .

هذا وناقش الصالون فلسفة مبادر حياة كريمة، وأهدافها الرئيسية، وطبيعة فرق العمل التي تعمل في المحافظات، وتأثير تلك المبادرة على الأسر الأكثر احتياجاً على كافة المستويات المادية والاجتماعية والثقافية، وقدم الضيوف لتجاربهم الذاتية مع هذه المبادرة المهمة، ومدر فخرهم بالعمل في المبادرة، وسعادتهم بالمساهمة في رفع وعي المواطن المصري عن طريق هذه المبادرة.