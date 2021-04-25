حسام المندوه: التعليم مش مسئولية الوزارة فقط «فيديو»

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قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشاكل البنية التحتية التعليمية ليست مسئولية وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وإنما هناك مسئولية مجتمعية فى هذا، مؤكدا على أنه لا نجاح للعملية التعليمية دون المجتمع المدني.

قياس مهارات التعليم العليا

ولفت النائب حسام المندوه عضو مجلس النواب، إلى أن أحد المشاكل التي تواجه الطلاب فى العملية التعليمية هو الخوف من الامتحان، خاصة إذا كان يعتمد على قياس مهارات التعليم العليا، وليس الحفظ والتلقين واستدعاء المعلومات، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من سياسة الكتاب المفتوح، حيث لن يتمكن الطاللب من استخراج الإجابة مباشرة من الكتاب، ولابد من وجود ربط بين المعلومات وبعضها والخروج باستتناج.

سياسة الكتاب المفتوح

وأكد حسام المندوه عضو مجلس النواب أثناء لقائة مع مدير تحرير موقع دوت الخليج محمود فايد ،أن لا يمكن تقييم الطلاب بناء على طريقة لم تشرح لهم، مشددا على ضرورة شرح هذه الطريقة للطلاب قبل قبل التقييم.

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وأضاف النائب حسام المندوه خلال لقائه فى موقع دوت الخليج، إن المعلم هو العنصر الأضعف فى العملية التعليمية، مؤكدا على أن الطالب هو العنصر الاقوي حيت تتكون العملية التعليمية من المعلم والطالب والمنهج، الذي يتم تطويره حاليا، لافتا إلى أن ضعف المعلم فى العملية التعليمية، بسبب تغير النظام التعليمي فجأة، لذلك لابد من تطوير وتدريب المعلم ليواكب التغير والتحول الرقمي.

ولفت النائب حسام المندوه عضو مجلس إلي أن الدكتور طارق شوقي أكد على أن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين بدأ فى عمل دورات تدريبية وبرامج تأهيلية للمعلمين، مشيرا إلى أن ما يصدر عن الحكومة والوزارة ومجلس النواب إذا لم يكن هناك مردود على أرض الواقع، اذا هناك فجوه بين ما يقال وما ينفذ ولابد من السير نحو الفجوة لغلق هذه الثغرة.