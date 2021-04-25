حسام المندوه: لو المنهج الدراسي مش قابل للتطبيق يبقى «طظ» فيه.. فيديو

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خلال ندوة حوارية ثرية، قدم النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، العديد من الإجابات حول تطوير منظومة التعليم، واضعًا تشخيصًا ما قدمته الدولة فى هذا الملف.

حسام المندوه مجيبًا على سؤال متى يطمأن المصريون على منظومة التعليم؟

ومجيبًا على سؤال مدير التحرير محمود فايد، حول التوقيت الذى يطمأن فيه المصريين لمنظومة التعليم، قال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوه:” يطمئن المجتمع عند رؤيته لأشياء ملموسة على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال، الرئيس في ولايته الأولى تحدث عن إنشاء مشاريع ضخمة وعملاقة، وتفاجيء الجميع عند سماعها، ولكن بعد تنفيذها على أرض الواقع اطمئن المصريين، فالإطمئنان على منظومة التعليم سوف يتحقق عندما نرى مردود ما تم من جهود”.

حسام المندوه يسلط الضوء على مواطن عيوب المنظومة التعليمية

وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوه:” للأسف هناك عيوب فى تطوير منظومة العملية التعليمية، والتحديث والتصحيح سيستغرق وقت كبير لتحقيق الأهداف، فالأجيال الحالية لن تستفيد منه ولكن سوف يعود هذا المردود على الأجيال المقبلة، فقد لفت إنتباهي طفل صغير خلال زيارتي لأحد المدارس ببولاق الدكرور، منذ ما يقرب من 3 أسابيع، حيث كان يقدم مشروع عمله في مدرسة اللواء سيف اليزل، لوزير التعليم، وعندما تم سؤاله من قبل الوزير، كان يجاوب ويفهم ما يقوله، وواعي لما كان يقوم بدراسته.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوه:” أوجه نداء لوزير التربية والتعليم، وهو أن هدفنا جميعا واحد، وهو تطوير التعليم والوصول لأهداف تحققق مصلحة الطالب.

واستكمل عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” نحن في حاجة للتأني في بعض المواقف، فضلًا عن توفير كافة الاحتياجات الأساسية بالمدارس من توصيل ماء وكهرباء وصرف صحي، وعمل تهوية جيدة بداخلها، وتوفير معامل للتجارب وملاعب للطلاب ومسارح للفنون.

كما تطرق حديث المندوه، إلى المناهج ومدى تطبيقها على أرض الواقع، قائلًا:” المنهج المناسب والقوى هو الذى يكون لنا قدرة على تطبيقه، والذى لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع «طظ» فيه، أى عن حديثنا عن احترام الطاقة أو المياه أو البيئة لابد من الحفاظ على قطرة المياه، والبيئة نظيفة كذلك.