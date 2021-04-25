/628619/ماذا-قدم-هدف-محمد-صلاح-له-في-غياب-هاري-كين-تفاصيل

سجل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول هدف وحيد لفريقه في المباراة الأخيرة التي جمعته مع نيوكاسل ، والتى انتهت بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وبهدف صلاح ، يرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفا ، وينقصه هدف واحد ليتساوى مع متصدرهدافي الدورى الإنجليزى هاري كين نجم فريق توتنهام صاحب الـ21 هدفا . ترتيب هدافي الدورى الإنجليزى يتصدر الإنجليزي ونجم توتنهام هوتسبيرج هاري كين قائمة هدافي الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 21 هدف. يأتى خلفه في المركز الثاني الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 20 هدفا . يأتى في المركز الثالث البرتغالي برونو فيرنانديز نجم نادى مانشستر يونايتد ، برصيد 16 هدفا . في المركز الرابع الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب نادى توتنهام برصيد 15 هدفا . في المركز الخامس باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد برصيد 14 هدفا . يحتل المركز السادس كالفيرت لوين لاعب نادى إيفرتون برصيد 14 هدفا . في المركز السابع ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفا . يأتى في المركز الثامن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 12 هدفا . في المركز التاسع أولي واتكينزلاعب أستون فيلا برصيد 12 هدفا . المركز العاشر إيلكاي جوندوجان لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 12 هدفا . في المركز الحادي عشر يأتى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بمجموع 10 أهداف. بنفس عدد الأهداف يأتى كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل في المركز الثانى عشر .

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