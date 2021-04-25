سينتيا خليفة..أول خائنة يشيد بها الجمهور بعد انتقادها في مهرجان الجونة

/628621/سينتيا-خليفةأول-خائنة-يشيد-بها-الجمهور-بعد-انتقادها-في-مهرجان-الجونة

بعدما اشتعلت ساحة مهرجان الجونة بإطلالتها الجريئة، أتت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لتقتحم الدراما الرمضانية بأدوارها المختلفة بدهاء، لتصبح أول خائنة يشيد بها رواد السوشيال ميديا رغم ظهورها للمرة الأولى في مجال المسلسلات الرمضانية المصرية.

دوت الخليج يرصد أبرز التفاصيل عن سنيتيا خليفة، وأبرز أدوارها في الدراما الرمضانية هذا العام، وتصريحاتها بشأن العمل في مصر.

سينتيا خليفة تدخل موسوعة جينيس في الخيانة

شاركت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة في السباق الرمضاني لهذا العام وسط عمالقة في الفن المصري وبرغم ذلك تخلت عن توترها لتثبت مهرتها وقدرتها على أداء أدوارها بشكل متميز سلسل، ونجحت سينتيا في لفت أنظار الجمهور المصري إليها خاصة وأنها تلعب دورين يحتويان على ملامح شر وخيانة، تقدم كل منهما بشكل مختلف تمامًا عن الآخر.

فتقدم سينتيا في مسلسل "حرب أهلية" أمام الفنانة الكبيرة يسرا، دور نادين الزوجة الخائنة وزوجة الأب الخبيثة، حيث تحرض جميلة عوض ابنة زوجها على تصرفات انتقامية، بل أحيانًا تقدم لها المساعدة في تخريب حياة الآخرين، أما عن مسلسل "ضد الكسر" فتقوم بدور مايا فتاة تقع في حب محمد فراج زوج سلمى "نيللي كريم" وتحاول استدراجه لها أمام عين سلمى، بل تثير استفزازها وغيرتها، بشتى الطرق للايقاع بينهم، كل هذا في تحفظ تام منها دون معرفة أحد بعلاقتها مع كريم "محمد فراج".

من هي سنيتيا خليفة؟!

سنيتيا خليفة ممثلة ومقدمة برامج لبنانية، ولدت في 16 أبريل، عام 1992، في مدينة بترون بلبنان، تعيش في أسرة بعيدة كل البعد عن الفن فوالدها طبيب أسنان، ووالدتها تعمل في مدرسة.

سينتيا خليفة علامة فنية بارزة منذ الصغر

بدأت سنتيا مشوارها الفني في سن صغير وهي لم تتخطى الحادي عشر عامًا من خلال فيلم "عبدو عبدو" أمام الممثل اللبناني جورج خباز، ولكن ظهر براعتها في عام 2009 حيث اقتحمت مجال تقديم برامج في قناة MTV اللبنانية، فكانت لم تتجاوز حاجز الـ17 سنة، بينما كان أول عمل درامي لها في 2010.

عملت كمذيعة في أكثر من برنامج أشهرهم: "كوك ستوديو التي قدمته في نسخته 2014 بجانب السعودي حمزة إسكندر، وكلير كاريوكي"، شهد عام 2012 أبرز انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل "روبي" مع الفنانة سيرين عبدالنور، وبعدها جذور في 2013.

جوائز وشهادات حصدتها سينتيا خلال مسيرتها

حصدت سينتيا خليفة العديد العديد من الشهادات الهامة من مختلف البلاد العربية والأجنبية خلال مسيرتها منها شهادة في السينما من جامعة القديس يوسف ببيروت، وحصلت على شهادة في الراديو والتلفزيون من جامعة نوتردام، بالإضافة شهادة في التمثيل الإبداعي من برشلونة.

وفي 2017، نالت سينتيا إشادات كبيرة عن أدائها المتميز في الفيلم القصير كارجو الحاصل على العديد من الجوائز المهمة من أكثر من 40 مهرجان دولي، منها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

سينتيا خليفة تنجح في اختراق الدراما المصرية بدهاء

استطاعت اللبنانية سينتيا خليفة إثبات موهبتها في مصر من خلال لفت العديد من الأنظار منذ إطلالتها المميزة في مهرجان الجونة السينمائي، الذي كان السبب الرئيسي في معرفة الجمهور المصري بها، فبدأت أعمالها المصرية بمسلسل نمرة اتنين في حلقة "أنت فين" مع الفنان آسر ياسين والفنانة أروى جودة.

كما شاركت سينتيا في مسلسل التشويق العربي الجديد "وادي الجن" من إنتاج Viu، وهو مسلسل جديد من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، بجانب مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.

سينتيا خليفة تكشف سبب نجاحها في اختراق الدراما المصرية

أوضحت سينتيا في تصريحات تلفزيونية، أنها احتاجت بعض الوقت لكي تتقن اللهجة المصرية، مشيرة إلى أنها استغرقت حوالي 5 أشهر للتدرب عليها قبل بدء التصوير في مصر، وكشفت عن أنها جاءت إلى مصر وهي متدربة على التمثيل وليست مبتدئة، نظرًا لأنها عملت في هذا المجال لمدة 10 أعوام في لبنان، بالإضافة إلى وجود فريق عمل في مصر متحمس للعمل معها.

أما عن رجوعها للدراما اللبنانية فقالت إنها أغلقت صفحة لبنان من حياتها نهائيًا، كونها تشعر بغضب شديد بسبب تدهور أحوال بلادها في كل نواحي الحياة الاجتماعية والفنية، كما أن لديها الكثير من الأحلام والطموحات التي لا يمكن أن تتحقق في لبنان بسبب الظروف الراهنة، لذك اتخذت قرار ترك لبنان والسعي لتحقيق طموحاتها في الخارج.