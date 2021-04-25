/628622/عاجل-إصابة-فرج-عامر-بفيروس-كورونا-بعد-إجتماعه-بالخطيب-وحسن-حمدي

تعرض فرج عامر رئيس نادي سموحة إلي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبخضع حاليا للعزل المنزلي.

وعلم موقع دوت الخليج أن رئيس سموحة تعرض اليوم للإصابة بفيروس كورونا، وحالتة الصحية مازالت مستقرة حتى الأن، وأن الأعراض ليست شديدة. يذكر أن فرج عامر كان قد إجتمع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أمس بجانب حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق، وأحد الأصدقاء على السحور، وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري.

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