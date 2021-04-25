/628623/ممدوح-عباس-يكذب-مرتضى-منصور-في-بيان-رسمي

أصدر ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق بيانا رسميا ينفي فيه مانشره مرتضى منصور الرئيس الأسبق للقلعة البيضاء، بعد الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى 3996 لسنة 73 قضائي .

وجاء بيان ممدوح عباس كالتالي: أكد الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لـ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، عدم صحة المعلومات المغلوطة عن مضمون الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 قضائية، حيث زعمت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن هذا الحكم قد اعتمد التعديلات التي أعدها مجلس ادارة الفارس الأبيض الموقوف والمحال للنيابة العامة، على لائحة النادي مما يعنى الغاء الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلات لائحة نادي الزمالك.

وأضاف البيان توضيح المستشار القاني لرئيس الزمالك السابق وجاء كالتالي:

1- الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الادارة وعلى خلاف ما تزعمه بعض الصفحات والمواقع قد رفض طلب مرتضى منصور المتعلق باللائحة وقضى بعدم قبول ذلك الطلب.

2- هذا الحكم لم يتعرض من قريب او بعيد للحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية باعتماد لائحة نادي الزمالك والذى تأيد استئنافيا واصبح واجب النفاذ وعلى اللجنة الاولمبية تنفيذ فورا.

بيان ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

3- ما قضى به الحكم اليوم هو ذاته ما سبق أن قصت به المحكمة الادارية العليا بتاريخ 23/3/2019 في الطعون ارقام 12395 لسنة 65، 12540 لسنة 65، 12892 لسنة 65، 14295 بتاريخ 30/31/8/2018 نافذة بذاتها فيما عدا تعديل النظام الاساسى لنادي المالك والذى سبق للجهة الادارية تنفيذه.

4- الحكم ألزم مقيم الطعن مرتضى منصور بالمصاريف القضائية مناصفة مع الجهة الادارية بسبب رفض المحكمة لطلبه المتعلق باللائحة وقضائها بعدم قبول دعواه في خصوص هذا الطلب.

ودعا الجميع الى توخي الحرص في نقل وتداول المعلومات بشأن الاحكام القضائية وعدم نقل الاخبار عن ممن يبتغون اثارة الفتن وترويج الشائعات التي لا طائل من ورائها.