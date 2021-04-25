فيديو جراف.. طقوس مصرية فى أحد السعف‎

جدة - نرمين السيد - ويكشف الفيديو جراف التالى الطقوس المصرية فى أحد السعف‎: واستقبل المسيحيون البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بسعف النخيل لدى وصوله مقر كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس في القبارى بالإسكندرية في بشائر الخير 3، اليوم الأحد لرئاسة صلاة قداس أحد الشعانين، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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