زايد: 10 آلاف طبيب ضمن الزمالة المصرية خلال عامى 2019 و2020

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن التحاق 10 آلاف و77 طبيبًا ضمن نظام البرامج التدريبية للزمالة المصرية، فى مختلف التخصصات، منذ بداية التكليف على نظام الزمالة المصرية فى عام 2019، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان مساء اليوم، الأحد، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث سبل الاستفادة من خبرات أطباء الزمالة المصرية وتوزيعهم للعمل والاستفادة من خبراتهم فى مستشفيات العزل لمصابى فيروس كورونا.

وذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة للتعليم الطبى المهنى، والدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزيرة، والدكتور مجدى الصيرفى الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتور عبدالسلام شلبى مساعد الأمين العام للزمالة المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع الدور الكبير لمنظومة التعليم الطبى المهنى التى تساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء والتغلب على أى عجز أو نقص فى القوى البشرية، حيث إن نظام الزمالة المصرية سيساهم فى تخريج من 10 إلى 12 ألف طبيب سنويًا فى مختلف التخصصات.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بتوزيع الأطباء المتخصصين ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية لسد أى عجز فى مستشفيات عزل مصابى فيروس كورونا ومستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى المستشفيات المركزية، على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سيتم تكليفهم على نظام عمل دورى فى تلك المستشفيات.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بصرف حوافز شهرية لأطباء الزمالة المصرية خلال فترة عملهم بمستشفيات عزل مصابى فيروس كورونا، كما وجهت بتوفير سكن لائق لهم، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من خبراتهم وجهودهم لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.