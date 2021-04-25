جدة - نرمين السيد - وجه رئيس البرلمان العربى عادل العسومى والسفير حمد الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، التهنئة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب والجيش والحكومة المصرية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.





وقال رئيس البرلمان العربى، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وجنود القوات المسلحة البواسل بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، تلك الذكرى الغالية التى ستظل فى وجدان كل عربى.. حفظ الله مصر وجيشها العظيم". وقال سفير الإمارات، عبر حسابه على "تويتر": "‏خالص التهنئة وأطيب التبريكات إلى القيادة المصرية والقوات المسلحة وجموع الشعب المصرى الشقيق بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، هذا اليوم يُعد رمزًا حياً ودليلاً ملموساً على البطولات والتضحيات الحاسمة التى قدمها ويقدمها الجيش المصرى العظيم لرفعة وطنه والدفاع عن أمنه والحفاظ على مكتسباته".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرلمان العربى وسفير الإمارات يهنئان مصر والسيسى بعيد تحرير سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.