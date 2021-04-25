وزير الطيران ينعى أشرف أبواليسر

جدة - نرمين السيد - تقدم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وجميع العاملين بوزارة الطيران وشركاتها التابعة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الطيار أشرف أبواليسر، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وتوفى أمس السبت، الطيار أشرف أبواليسر، بعد أزمة صحية ألمت به مؤخرا. يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت فى الرابع من إبريل الجارى، بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

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