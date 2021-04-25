البريد تصدر طابعا تذكاريا احتفالا بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاريًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، والذى يوافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذى استطاعت مصر فيه تحرير أرض سيناء واستردادها.





وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن عيد تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة عند جميع المصريين، ويعد يومًا من الأيام الفارقة فى تاريخ مصر، حيث إنه شهد تتويج ملحمة أكتوبر المجيدة، التى استطاع فيها الجيش المصرى الانتصار واستعادة كرامة العسكرية المصرية، والبدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكارى لتوثيق هذا الحدث المهم.

وأوضح فاروق أن تصميم طابع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء يضم خريطة سيناء ملونة، وتم إلغاء باقى ألوان الخريطة ليشير بطريقة فنية إلى أهمية أرض سيناء، كما تمت كتابة عيد تحرير سيناء بالخط العربى الأصيل، بالإضافة إلى علم مصر فى منتصف الطابع على أرض سيناء، فى إشارة إلى عودتها إلى مصر، كما تمت إضافة بعض الأضواء على خريطة سيناء، فى إشارة إلى عودة الحياة والاستقرار، بالإضافة إلى الحمام الأبيض على جانبى سيناء، للتعبير عن أنها أرض السلام والإشارة إلى مستقبل مشرق.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصرى يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية فى المناسبات والأحداث المهمة، تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة فى تاريخ الوطن.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم فى 5 سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته 5 جنيهات، ومزود بتقنية الـQR Code.