الاختيار 2.. اعترافات منتج الأفلام الوثائقية فى قضية التخابر

جدة - نرمين السيد - وخلال الحلقة ورد اسم المتهم أحمد على عفيفى، والذى سنكشف خلال التقرير التالى دوره بقضية التخابر، وتفاصيل اعترفاته.

وقال المتهم المحال للمفتى أحمد على عبده عفيفى، منتج أفلام وثائقية، فى التحقيقات إنه تسلم مجموعة الوثائق السرية الخاصة برئاسة الجمهورية من الصحفية أسماء الخطيب، والتى تسلمتها بدورها من كريمة الصيرفى، وأن تلك الوثائق نقلت من الرئاسة إلى منزل الصيرفى قبل ثورة 30 يونيو مباشرة.

وكشف المتهم فى التحقيقات تفاصيل ما تم تهريبه إلى قطر من وثائق، وهى عبارة عن: "تقارير صادرة من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى إلى رئاسة الجمهورية، تحوى العديد من المعلومات الخاصة بتسليح الجيش المصرى، ومعلومات أخرى عن الكنيست الإسرائيلى، وتقارير متعلقة بكبار الموظفين فى الدولة".

وأضاف أنه سلم الوثائق إلى صديقه الأردنى المحال غيابيا للمفتى، علاء سبلان، الذى سافر إلى دولة قطر وسلم هذه الوثائق إلى ضابط مخابرات قطرى، واعترف بأنه تسلم من سبلان مبالغ مالية نظير تلك المستندات تقدر بعشرة آلاف دولار.

كما كان بالحقيبة تقرير عن حسابات المعزول مرسى بالبنوك المختلفة، وتقرير آخر عن الأنفاق التى نفذتها حماس فى رفح، وأضاف عفيفى فى أقواله: "وعدنا سبلان بنشرها فى قناة الجزيرة مقابل مبالغ مالية".

وردا على مواجهة النيابة له بأنه متهم بالتخابر مع دولة أجنبية، أجاب عفيفى: "فعلا أنا كنت على اتصال مع علاء سبلان، وهو كان على اتصال مع ضابط مخابرات أجنبى، وأنا فعلا أخدت من سبلان 10 آلاف دولار".

واختتم أقواله بأنه غير محل إقامته لتكرار المطاردات الأمنية بناء على نصيحة القيادى الإخوانى محمد عبدالرءوف، وأنه اعتمد فى مصاريفه خلال هذه الفترة على ما ينتجه من مواد فيلمية ومصورة عن الإخوان وفض اعتصام رابعة، من خلال وسيط اسمه إبراهيم عبدالرءوف، مقابل 500 دولار للقطعة، مشيرا إلى أنه سافر قطر مرة نهاية 2013.