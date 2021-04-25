انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الغد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع سقوط أمطار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بطقس الغد الاثنين الموافق 26 أبريل 2021، حيث شهد طقس أمس الأحد طقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الاثنين انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 8 درجات ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً بحالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين 26 أبريل 2021.

الأرصاد: طقس الغد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع سقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الاثنين طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة في جنوب الصعيد، أثناء النهار، أما حالة الطقس خلال الليل فهو ما بين لطيف ومعتدل على بعض المناطق، ويمكن التعرف على حالة الطقس المتوقعة من البيان التالي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية:-

ومن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يتبن حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30% على فترات متقطعة على عدد من مناطق السواحل الشمالية الغربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فنجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 8 درجات حيث تراجعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في طقس الاثنين عما شهدته مصر خلال طقس الأحد والذي ارتفعت فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث ساد خلال طقس الأحد، طقس شديد الحرارة نهاراً على مختلف أنحاء الجمهورية.

ومنذ انتهاء فصل الشتاء ودخول البلاد في فصل الربيع تشهد مصر تقلبات جوية سريعة، أحياناً تكون مرتفعة الحرارة وأحيانا تكون منخفضة الحرارة وهو ما وضع المصريين في حيرة حول الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة أم خلعها وارتداء الملابس الصيفية.