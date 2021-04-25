وزيرة الصحة تحذر من الموجة الثالثة لكورونا وزيادة نسبة الوفيات والإصابات في هذه الموجة 

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد من الموجة الثالثة لكورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة لاستعراض آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر، كما شددت الوزيرة على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية لمنع زيادة الأعداد، مؤكدة أن نسبة الإصابات والوفيات ازدادت في هذه الموجة.

وزيرة الصحة تحذر من الموجة الثالثة لكورونا

كما ناشدت الوزير رجال الأعمال وأي صاحب عمل بعدم التهاون في أو التراخي في تنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر في مواجهة فيروس كورونا، وناشدت هالة زايد المواطنين، بضرورة التواصل مع رقم 1440 بالنسبة للحالات المصابة بالفيروس ومعزولة منزلياً، وخصصت رقم 105 لتلقي الإستفسارات من الوزارة.

كما أكدت وزيرة الصحة أن نسبة الزيادة في وفيات الموجة الثالثة لكورونا بلغت 7%، كما أن نسبة الزيادة في الإصابات بلغت 10%، وذلك خلال الفترة الحالية، لذا طالبت زايد كافة المواطنين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي والبعد عن أي تجمعات.

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وكان آخر تقرير للصحة أمس الأحد أشار إلى الإصابات اقتربت من الـ1000 حالة، حيث تم تسجيل 912 حالة إصابة جديدة، و39 حالة وفاة جديدة وذلك وفق التقرير التالي.