بيان رسمي حول سن المعاش القانوني لموظفي الدولة وتجدد تأكيدها على فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري

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محمد سياف - ابو ظبي - في بيان رسمي للحكومة اليوم، كشفت عن سن المعاش القانوني لجميع موظفي الدولة وكذلك سن الخروج للمعاش المبكر، وجاء البيار رداً للشائعات المنتشرة على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بعزم الحكومة على تخفيض سن المعاش لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 سنة.

بيان رسمي حول سن المعاش القانوني لموظفي الدولة

ونفت الحكومة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وتواصلت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أكد بدورة عدم صدور أي قرارات بتخفيض سن المعاش للموظفين إلى 50 سنة، كما أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بتخفيض السن القانوني للمعاش إلى سن الـ50 سنة.

وأوضح البيان أن سن المعاش القانوني لخروج موظفي الدولة إلى المعاش هو 60 سنة، كما أنه ووفق قانون الخدمة المدنية فإن للموظفين الحق بشكل اختياري في الخروج إلى المعاش المبكر عند سن الـ50 سنة، مع الحفاظ على جميع الحقوق القانونية والمالية المقررة للموظفين، وكذلك الحقوق التأمينية والترقية إلى الدرجة الأعلى.

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