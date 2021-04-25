/628620/حسام-المندوه-المعلم-ينقصه-التقدير-المادي-والمعنوى-فيديو

قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب:” فى مناهج التعليم هناك كم من المعلومات والقيم الموجودة لكن المتعلم لا يشعر بها ولا يتقنها، لأن الطريقة التى يجرى التعلم بها تحتاج إلى تصحيح، وهذه فجوة فى العملية التعليمية، ويعكس افتقار المعلم للتدريب والتقدير”.

كما أشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أنه قد وجه رسالة للمعلمين مفادها:” هذه مكانتك حافظ عليها“، مؤكدًا على ضرورة أن تقدم الدولة التقدير المادى اللازم.

التقدير المادي والمعنوي للمعليمين

وأكد حسام المندوه عضو لجنة التعليم فى حوار لموقع دوت الخليج، الذى أداره مدير التحرير محمود فايد،على ضرورة أن يبذل المعلم مجهودًا فى ملف التطوير والتدريب، لأنه عندما يتحقق التقدير المعنوي والمادى فليس لك حجة وقتها.

كما أشاد عضو مجلس النواب، حسام المندوه، بكفاءة المصريين فى أي مكان يعملون فيه، مشيرًا إلى أن المصري لديه طاقة تظهر وقت الأزمات، ولذلك لابد من تطويره لمواكبة العصر.

ولي الأمر عنصر هام فى العملية التعليمية

وأوضح حسام المندوه عضو مجلس النواب، أن الطالب عنصر قوي ويجيد التعامل مع التكنولوجيا، لكنه يواجه بعض المشاكل سيتم تفاديها من خلال التدريب، موجهًا رسالة واضحة لولي الأمر أنه يجب يكون ضمن عناصر العملية التعليمية، لأنه من يستلم الطالب بعد أن يؤدي المعلم مهامه، لذلك لابد من الاهتمام بالبيئة التي يعيش بها الطالب لضمان نجاح العملية التعليمية.

وشدد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، على ضرورة التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لضمان متابعة الطلاب فى المنزل، مشيرًا إلى أهمية دور الاخصائية الاجتماعية فى المدرسة من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع اولياء الامور لتعريفهم التعامل مع المنهج وتربية الاولاد وكيفية متابعة الابناء فدور الاولياء الأمور المتابعة وليس التعليم فهذا دور المعلم من خلال المدرسة او المنصات الالكترونية.

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وقال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوه:” أثناء زيارة إحدى المدارس فى دائرة بولاق الدكرور، وجدنا قصور فى طرق التعلم، حيث برز إنها تفتقد لعنصر الإبهار، مؤكدا على أنه من غير المنطقي زيارة كل المدارس ولكن سرنا على نهج العمليات الحسابية والأبحاث العلمية من خلال اخذ عينات وفحصها من المدارس.