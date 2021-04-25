/628624/حسام-المندوه-تحديد-حياة-الطالب-على-امتحان-واحد-فقط-في-الثانوية-العامة-ظلم

تحدث النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب في ندوة حوارية شيقة مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود فايد، عن تعديلات قانون التعليم الذى رفضتها اللجنة النوعية بالشيوخ، الخاصة بتراكمية الثانوية العامة وتحويلها من عام إلى ثلاثة أعوام، موضحا جهة نظره ورؤيته لتطوير التعليم في مصر ،وما هو الشيء الأنسب في أن تكون الثانوية العامة سنة أو ثلاثة سنوات.

النائب حسام المندوه: مجلس الشيوخ يبذل مجهود كبير

قال النائب حسام المندوه عضولجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن مجلس الشيوخ يٌطرح عليه العديد من القوانين والتعديلات التى تكون مقدمة من الحكومة، والذي كان آخرها بشأن تعديلات قانون التعليم، الذى رفضتها اللجنة النوعية بالشيوخ، الخاصة بتراكمية الثانوية العامة وتحويلها من عام إلى ثلاثة أعوام، معربا عن كامل تقديره وإحترامه لجميع أعضاء مجلس الشيوخ بسبب ما يبذلوه من جهود كبيرة وإضافات رائعه .

النائب حسام المندوه: وجود أكثر من فرصة للطالب

وأضاف النائب حسام المندوه خلال الندوة الحوارية”، سوف يحال مشروع قانون التعليم إلى مجلس النواب، وحديثنا سوف يتم عرضه ومناقشته داخل المجلس، وليس لدي فكرة مقبولة وفكرة مرفوضة، وهناك وجهة نظر متعلقة بالتراكمية، تفيد بأن امتحان واحد فقط (الثانوية العامة) من خلاله يتم تحديد حياته، دا فى شئ من الظلم، ولابد أن يكون للطالب أكثر من فرصة، مثل التعليم الأجنبي، لو مرت فرصة تكون هناك أخرى وأخرى”.

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وتابع عصو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،” حتى لا نثقل على كاهل المواطن المصرى من تحمل أعباء كبيرة جدًا، نسعى أن نخفف من على عاتقه المال، ولابد أن يتم دراسة الأمر، ومش عايزين نحمل عليه كتير، رغم أن من مصلحته أن يكون هناك فرصة مرة واتنين وتلاتة، ونحن في حاجة ماسة للوقوف امام الدروس الخصوصية وإلغاءها لتقليل الحمل”.