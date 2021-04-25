/628625/أتليتيكو-مدريد-يسقط-وبرشلونة-ينتفض-ملخص-مباريات-الدوري-الإسباني-اليوم

انتهت أحداث مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد، والتي جمعت بين هويسكا وخيتافي، وفياريال وبرشلونة، وإشبيلية وغرناطة، وسيلتا فيجو وأوساسونا، وأتليتيكو مدريد وأتليتيكو بلباو، في لقاء الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال

حقق فريق برشلونة الفوز علي فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفين رشلونة في المباراة الفرنسي المتألق جريزمان، في حين سجل هدف فياريال سامويل شاكويزي.

سجل فريق برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بأقدام أنتوان جريزمان من خلال تمريرة طولية من منجويزا منتصف الملعب من لجريزمان الذي انفرد بالحارس أسينخو ثم سددها جريزمان بشكل رائع من فوق الحارس لتسكن الكرة الشباك.

وجاء الهدف الثاني في المباراة لفريق برشلونة في الدقيقة 35 بأقدام جريزمان من خلال خطأ من المدافع خوان فويث الذي مرر الكرة بالخطأ لجريزمان أمام المرمى فسدد الأخير الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.

نتيجة مباراة أتليتيكو بلباو وأتليتيكو مدريد

وقع متصدر الدوري الإسباني الممتاز أتليتيكو مدريد أمام فريق أتليتيكو بلباو بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل الهدف الوحيد في المباراة لمدريد ستيفان سافيتش، في حين سجل الهدف الأول لفريق بلباو أليكس بيرينجوز، وسجل الهدف الثاني للفريق اينييغو مارتينيز.

نتيجة مباراة هويسكا وخيتافي

حقق فريق خيتافي الفوز علي فريق هويسكا بنتيجة هدفين دون رد، سجل الهدف الأول في المباراة إنيس أونال، في لقاء الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.

نتيجة مباراة إشبيلية وغرناطة

حسم فريق إشبيلية الفوز علي غرناطة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل الهدف الوحيد لغرناطة روبرتو سولدادو من ضربة جزاء، في حين سجل هدف إشبيلية الأول إيفان راكيتيتش من ضربة جزاء، وسجل الهدف الثاني للفريق لوكاس أوكامبوس.

نتيجة مباراة سيلتا فيجو وأوساسونا

انتهت مباراة سيلتا فيجو وأوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق فيجو، سجل هدف أوساسونا الوحيد روبيرتو توريس من ضربة جزاء، في حين سجل الهدف الأول لفيجو اياغو إسياس في حين سجل الهدف الثاني للفريق جيسون موريلو.

تشكيل فريق برشلونة اليوم:

في حراسة المرمي: مارك تير شتيجين.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا جارسيا – جيرارد بيكيه – كليمونت لينجليت.

في خط الوسط: سيرجينو ديست – سيرخيو بوسكيتس – فيرينكي دي يونج – جوردي ألبا.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنتوان جريزمان.