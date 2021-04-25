/628626/اشتباه-في-إصابة-محمود-الخطيب-بفيروس-كورونا

تعرض فرج عامر رئيس نادي سموحة إلي الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم ، وبخضع حاليا للعزل المنزلي ، وحالتة الصحية مازالت مستقرة حتى الأن، وأن الأعراض ليست شديدة.

إجتمع محمود الخطيب رئيس الأهلي مع فرج عامر أمس بجانب حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق ، وأحد الأصدقاء على السحور، وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري .

بعد أن اثبتت المسحة إيجابية كورونا لدى فرج عامر ، ينتظر جماهير القلعة الحمراء الإطمئنان على محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ، والذي كان مخالطا له أمس في ليلة رمضانية .

تعرض فرج عامر رئيس نادي سموحة إلي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبخضع حاليا للعزل المنزلي.

وعلم موقع دوت الخليج أن رئيس سموحة تعرض اليوم للإصابة بفيروس كورونا، وحالتة الصحية مازالت مستقرة حتى الأن، وأن الأعراض ليست شديدة.