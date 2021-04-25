الاختيار 2 الحلقة 13..مدينة الإنتاج الإعلامي هدف الإخوان القادم عقب تفجير مديرية الدقهلية

/628627/الاختيار-2-الحلقة-13مدينة-الإنتاج-الإعلامي-هدف-الإخوان-القادم-عقب-تفجير-مديرية-الدقهلية

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 شهدت أحداث مثيرة، بدايًة من خروج ضابط الأمن زكريا يونس -كريم عبد العزيز- من منزله رغم معرفته بتمركز أحد العناصر الإرهابية في الأسفل، ومن ثم أخبر رجل الأمن أن يحرص على أسرته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت أول ظهور لأحمد سعيد عبدالغني ونجاح قوات الأمن في السيطرة على قضية تخابر جديدة.

جماعة الإخوان تفشل في اغتيال كريم عبد العزيز

واستلقى سيارته واتبعه من وراءه سيارة العناصر التكفيرية، ولكن قوات الأمن أقامت لهم كمين ولم يستطيعوا استكمال متابعتهم لزكريا، فغضب طارق وهدد بأنه سيقتل جميع ضباط الأمن الوطني ردًا منه على ذلك الكمين، واتفقوا على الاختفاء هذه الفترة.

كريم عبد العزيز برفقة أحمد مكي عقب محاولة اغتياله

جلس زكريا مع صديقه يوسف الرفاعي-أحمد مكي- وأخبره أنه لن يستطيع الجلوس في منزله ظنًا منه أن المتمركزين أسفل منزله هم قتلة الشهيد محمد مبروك، وأخبره الأخير عن انفصاله من عليا -أسماء أبو اليزيد- فبدأ زكريا في تقديم النصائح له.

وعلى الجانب الآخر ذهب يوسف مع زكريا إلى بيته وجعل نادية -إنچي المقدم- زوجة زكريا تتصل بعليا ليطمئن عليها، وعندما نهت مكالمتها معها أخبرته أنها منهارة، وعرضت عليها أن تقابلها وتحاول أن تعقلها، وأعرب يوسف لزكريا عن مدى اشتياقه لصوت عليه وأنه كان سيطلبها من رقم غير مسجل ولكنه أدرك أنها ستتعرف على صوته.

تسريب أوراق من مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي

انتقل المشهد التالي إلى مجموعة من الشباب الإخوان لديهم ورق مهم مسرب من سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي حصلوا عليه من ندى صحفية بموقع الإخوان وهي الأخيرة حصلت عليه من بنت آمين الصرفي، واتفقوا على بيعه مقابل حصولهم على ملايين.

عمر القاضي وعلي يونس في تحدي

تحدى علي يونس وعمر القاضي بعضمها في الرماية بأكادمية الشرطة، ولام يونس صاحبه على إخبار الزملاء بأن أخاه زكريا يونس ضابط بالأمن الوطني.

ظهر مجموعة من جماعة الإخوان في اعتصام بالقاهرة وتتضمن المشهد اشتعال الحرائق.

أول ظهور لأحمد سعيد عبد الغني

اتجه أحمد فايز -أحمد سعيد عبد الغني- ضابط بالقطاع إلى مكتب زكريا يونس ليساعده في قضية الأوراق المسربة من مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي.

علي يونس يعود إلى بيته

عاد علي إلى بيته بعد أن قضى 45 يومًا بأكاديمية الشرطة، وأعربت والدته عن اشتياقه له، ومن ثم أخبرته أن زكريا سيأتي ليتناول معهم الغداء.

انفجار مديرية الدقهلية واستشهاد رعدد من جال الشرطة

أذاعت نشرة الأخبار انفجار مديرية أمن الدقهلية واستشهاد رجال الشرطة بداخلها، نتيجة لعمل إرهابي من قبل الإخوان حيث قاموا بمداهمة المديرية بسيارة مليئة ب "tnt".

خطة الإخوان بعد تفجير مديرية الدقهلية

احتفل الأمير أبو عبيدة والتكفيري طارق بآخر عملية إرهابية لهم، وأخبره الأخير أنهم لن يستطيعوا الإقدام على عمليات اغتيال جديدة عقب الكمين الذي أقامه له زكريا وأنه يريد استغلال الصاروخان الموجودان لديهم في تفجير مدينة الإنتاج الإعلامي والمقر الرئيسي لقطاع الأمن الوطني، فرحب أبو عبيدة بالأمر وطلب منه أن يرسم الخطة ويعرضها عليه للتنفيذ.

وفي مشهد آخر، طلب يوسف عليا على الهاتف الخاص به، وأخبرها أنه لا يستطيع أن يكمل حياته بدونها وطلب منها أن تتمنى له أمنية مثلما تفعل في كل رأس سنة فأخبرته بأنها تمنت بالفعل أن يرجع لها.

محمد عويس ينكر تورطه في اغتيال محمد مبروك

رفض محمد عويس ضابط المرور الخائن الاعتراف بتسهيل عملية الإخوان لاغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، فطلب زكريا من الضابط جاد الذي يحقق معه أن يواجهه بأبو يوسف ومن ثم سيعترف.

قوات الأمن تقبض على متورطي قضية تخابر

فرغت قوات الأمن المكالمات بين مالكي ورق محمد مرسي، واستطاع الضابط زكريا القبض عليهم والحصول على الأوراق، وحرر ضدهم محضر تخابر.

أحمد مكي في مأمورية سلاح جديدة

خرج يوسف الرفاعي وقوات الأمن لمداهمة تاجر السلاح بالإسماعلية بعد أن استطاع الفرار المرة السابقة، لتنتهي أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13.