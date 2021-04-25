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/628628/ماذا-يحدث-فى-البرلمان-قبل-حضور-مدبولي-وكامل-الوزير-غدا
مجلس النواب
- بإنطلاقة أعمال الجلسة أحال المستشار حنفي جبالي، رسالتان من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى ورفض تعديل قانون التعليم والذى يتضمن نظام جديد للثانوية العامة.
قطار طوخ
- وقف المجلس دقيقة حداد ترحما على شهداء حادثة خروج قطار (القاهرة- المنصورة) عن القضبان فى منطقة طوخ ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، لشعب مصر وقيادته السياسية، بقلوب يملاوها الحزن، ضحايا قطار بنها – المنصورة، والذى ادمى قلوبنا، مضيفًا: وإذا يتابع المجلس عن كثب التحقيقات تجريها النيابة العامة فى الحادث الأليم وما تسفر عنه من نتائج والوقوف على المتسبب، فأنه يتقدم بخالص المواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعين أن يتغمد شهداء الحادث برحمته ويلهم ذويهم صبر المؤمنين وأن يعجل بشفاء المصابين.
تدابير كورونا وعيد تحرير سيناء
- أكد رئيس المجلس أهمية الإلزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، محذرًا من الموجة الجديدة، كما وجه التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
المشروعات الصغيرة
- وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/11/2020 و24/12/2020، والتى تقضى بأن توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر.
ختان الإناث والإفلاس
- شهدت الجلسة، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنه 2018.
التخطيط والمالية
- شهدت الجلسة إحالة البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط، عن مشروع موازنة 21/22 وبيان الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/22 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فضلا عن إحالة بيان وزيرة التخطيط إلى مجلس الشيوخ عملا بحكم المادة 249 من الدستور والتى توجب أخذ راى الغرفة الثانية فى خطة التنمية، وقال جبالى، أن رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية يعتبرون اعضاء فى لجنة الخطة بمجلس النواب، إلى أن ينتهى المجلس من إقرار مشروعات الموازنة والخطة.
لجنة الزراعة
- ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته ويأتى مشروع القانون، فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
لجنة الطاقة
- وافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 103 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
لجنة الإدارة المحلية
- ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف دوريش، بشأن نقل الموقف بقريتي حلابة وصنافير – مركز قليوب – محافظة القليوبية، وذلك لما يسببه من معاناة لأهالي المنطقة والقرى المجاورة وأكد ممثل الحكومة للجنة، أن هناك خطة لتطوير وتأهيل هذا الموقف ضمن خطة تطوير المواقف، وهناك منحة منتظرة سيتم الصرف منها على عملية التطوير.
لجنة التعليم
- ناقشت اللجنة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار اعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الاعتداد بامتحانات الـ SAT وACT بعد تاريخ 15 فبراير 2021، لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية، وذلك رغم اعتراف الوزارة العام الماضى بامتحان ال ACT.
- واستعرض النائب هشام حسين، خلال الاجتماع طلب الإحاطة، مؤكدا أن القرار المفاجئ، تسبب في حالة من الصدمة لدى طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، وذلك لشعورهم بالظلم الكبير من ذلك القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور المصرى، مشيرا إلى أنه يفرق القرار بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلى لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولى من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية.
لجنة القوي العاملة
- ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ورأت اللجنة تعديل المادة الثانية ليصبح نصها كالتالي: يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
- ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
- ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
- وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."
- وتناولت اللجنة المادة الثالثة من مشروع القانون، ودارت مناقشات بين الأعضاء وممثلي الحكومة فيما يتعلق بضرورة منح مهلة تصل إلى 24 ساعة بدلا من تلك المنصوص عليها في القانون بشأن طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في "ذات اليوم"، والتراوح بين إقرار لفظ "وقف" أو "حرمان" فيما يتعلق بصرف نصف راتب العامل الذي ثبتت إيجابية عينته، وضرورة التوافق مع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمدة التي يجب أن تظهر خلالها نتيجة العينة التأكيدية بما لا يزيد على ثلاثة أشهر.
اللجنة الدينية
- شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب جدلا واسعا، بسبب منع إذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، وذلك بعدما انتقد النائب ثروت سويلم، قرار وزارة الأوقاف، وتوجيهاتها للمديريات حول ذلك الشأن واتفق أعضاء اللجنة جميعهم مع مطالب النائب ثروت سويلم بضرورة إذاعة التراويح عبر مكبرات الصوت، معربين عن تضامنهم الكامل مع ذلك المطلب ومن جانبه أعلن الشيخ جابر طايع، موافقة وزارة الأوقاف على إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات في المساجد في كل أنحاء الجمهورية قائلا: «سنخطر كل المديريات بذلك وأنه لم يكن هناك مانع للمكبرات في صلاة التراويح».
لجنة الصناعة
- ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من عدد من النواب عن محافظة المنيا، حول تدهور الصناعة، وعدم إنشاء مصانع جديدة في المنيا، حيث طلب إحاطة كان بشأن عدم إنشاء مصانع جديدة بالصعيد كله، وخاصة محافظة المنيا، مع عدم وجود أي حوافز ولا تيسيرات للمناطق الصناعية،كما دعا بعض النواب، إلى إنشاء مديريات لصناعة بالمحافظات على غرار الوزارات الأخرى، وأن تحدد كل مديرية خطة الاستثمارات الصناعية بكل منطقة، وتقسيم الصناعات بين المحافظات، وعمل خطة متكاملة للصناعة، وهذا يساعد على توفير فرص عمل والقضاء على البطالة.
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رئيس الوزراء ووزير النقل
- من المنتظر، أنَّ يحضر رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان بشأن فرض حالة الطوارئ، غدا كما يرافقه الفريق كامل الوزير وزير النقل، لإلقاء بيان له بشأن جهود تطوير السكه الحديد.
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