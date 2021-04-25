ماذا يحدث فى البرلمان قبل حضور مدبولي وكامل الوزير غدا؟

ناقشت اللجنة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار اعتماد الامتحان المصري

ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الاعتداد بامتحانات الـ

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بعد تاريخ 15 فبراير 2021، لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية، وذلك رغم اعتراف الوزارة العام الماضى بامتحان ال

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