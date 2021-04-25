/628630/حسام-المندوه-مستشفى-بولاق-الدكرور-ستشهد-طفرة-نوعية-وأحلم-بتحقيق-أماني-دائرتي-فيديو

تحدث عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوه، عن آماله وطموحاته ومجهوداته خلال الفترة الماضية، بالنسبة للدائرة، وما قدمه بشأن منطقة بولاق الدكرور، خاصة المتستشفى التى تنتظر إحلال وتجديد.

حسام المندوه يسلط الضوء على مجهوداته بشأن الدائرة

وأجاب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن سؤال ما قدمه بشأن بولاق الدكرور، قائلًا:” لابد أن يُسأل هذا السؤال للمواطن وليس لي، مع إيماني بأهمية التقييم الذاتي، حيث أنني مقتنع بأنه من الضرورى أن يقيم الإنسان نفسة وعيوبه، وأنا أفضل الجلوس مع نفسي وأواجهها بأخطائي، ونحن مرتبطين ببولاق الدكرور منذ سنوات”.

حسام المندوه متحدثًا عن مستشفى بولا الدكرور

وتابع عضو مجلس النواب، حسام المندوه:”هناك محاور معينة تم العمل عليها كبنية تحتية كالصحة والثقافة والدور المجتمعي يتطلب المزيد من الانجازات حتي يشعر المواطن بثمرة هذا التطور، وقد تم أعمال رفع كفاءة للطرق وتمهيدها وإنارتها وتجميل بعض المناطق، واتحدث مع المواطن على أنه سيادته المواطن ولست أنا سيادة النائب، حيث أننا نسعى إلى حدوث حالة من الرضى الشعبي”.

وتابع عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” قد ساهمنا فى توجيه دعم لعدد من المستشفيات، من خلال توفير أجهزة، كما دعمنا بعض المستوصفات بالكراسي وأجهزة غسيل الكلى، أما الناحية التشريعية فقد قدمنا العديد من النداءات والطلبات بشأن مستشفى بولاق الدكرور ومستشفي روز اليوسف، وعيادة التأمين الصحي بروز اليوسف سيتم العمل بها بعد العيد مباشرة للتخفيف عن المواطنين عناء المستشفيات البعيدة وتم تقديم استجواب بشأن مستشفى بولاق المركزي، والذى تقدم به النائب محمد الحسيني فى الفصل التشريعي الأول، والمراكز الصحية داخل بولاق الدكرور”.

كما أشار عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” ندعم المبادرات التي تطلقها الدولة ونوجه الشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرات، كما دعمنا حملة التطعيمات ضد شلل الأطفال ولم يكن هناك طفل فى بولاق لم يأخذ التطعيم، ولقد وعدنى الدكتور طارق شوقي، افتتاح مدارس أخري لتأمين كثافة الطلاب فى الفصول”.