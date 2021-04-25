/628631/حسام-المندوه-نتعاون-مع-كل-النواب-في-الدائرة-من-أجل-مصلحة-المواطن

تحدث النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب في ندوة حوارية شيقة مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود فايد، عن تعديلات قانون التعليم الذى رفضتها اللجنة النوعية بالشيوخ، الخاصة بتراكمية الثانوية العامة وتحويلها من عام إلى ثلاثة أعوام، موضحا جهة نظره ورؤيته لتطوير التعليم في مصر ،وما هو الشيء الأنسب في أن تكون الثانوية العامة سنة أو ثلاثة سنوات، كما تطرق في حديثه إلى بعض المواضيع الهامة وما قدمه لدائرة بولاق الدكرور فى 3 اشهر الاولي من خلال مجلس النواب.

النائب حسام المندوه: أفضل الجلوس مع نفسي لمواجهة أخطائي

وعن سؤال النائب المندوه في ما قدمه لدائرته خلال الفترة الماضية.. قال عضو لجنة التعليم “ لابد أن يُسأل هذا السؤال للمواطن وليس لي، مع إيماني بأهمية التقييم الذاتي، حيث أنني مقتنع بأنه من الضرورى أن يقيم الإنسان نفسة وعيوبه، وأنا أفضل الجلوس مع نفسي وأواجهها بأخطائي، ونحن مرتبطين ببولاق الدكرور منذ سنوات”.

وتابع النائب حسام المندوه حديثه،” هناك محاور معينة تم العمل عليها كبنية تحتية كالصحة والثقافة والدور المجتمعي يتطلب المزيد من الانجازات حتي يشعر المواطن بثمرة هذا التطور، وقد تم أعمال رفع كفاءة للطرق وتمهيدها وإنارتها وتجميل بعض المناطق، واتحدث مع المواطن على أنه سيادته المواطن ولست أنا سيادة النائب ، حيث أننا نسعى إلى حدوث حالة من الرضى الشعبي، وقد ساهمنا فى توجيه دعم لعدد من المستشفيات، من خلال توفير أجهزة، كما دعمنا بعض المستوصفات بالكراسي وأجهزة غسيل الكلى”.

واكمل عضو لجنة التعليم والبحث العلمي النائب حسام المندوه،” أما الناحية التشريعية فقد قدمنا العديد من النداءات والطلبات بشأن مستشفى بولاق الدكرور ومستشفي روز اليوسف، وعيادة التأمين الصحي بروز اليوسف سيتم العمل بها بعد العيد مباشرة للتخفيف عن المواطنين عناء المستشفيات البعيدة وتم تقديم استجواب بشأن مستشفى بولاق المركزي، والذى تقدم به النائب محمد الحسيني فى الفصل التشريعي الأول، والمراكز الصحية داخل بولاق الدكرور، كما ندعم المبادرات التي تطلقها الدولة ونوجه شكر للرئيس السيسي على هذه المبادرات، كما دعمنا حملة التطعيمات ضد شلل الأطفال ولم يكن هناك طفل فى بولاق لم يأخذ التطعيم، ولقد وعدنى الدكتور طارق شوقي، افتتاح مدارس أخري لتأمين كثافة الطلاب فى الفصول”.

النائب حسام المندوه: 3000 كتاب من وزارة الثقافة لتدعيم مراكز الشباب

وأردف،” حصلنا على موافقات تجديد مركز شباب صفط اللبن وحصلنا على 3000 كتاب من وزارة الثقافة لتدعيم مراكز الشباب، وسندعم تطوير بيت ثقافة زويل الذي حصل عليه النائب محمد الحسيني، حتى عندما يدخل المواطن بيت الثقافة والمكنة تطلع قماش، فلابد من وجود استقرار مجتمعي وتأمين اجتماعي والمبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس، والتي يطلقها حزب مستقبل وطن، والمعنية بعمل قوافل طبية وعلاجية وتوفير أجهزة خاصة للمواطنين وأجهزة أكسجين خلال كورونا ، كما وفرنا فرص عمل من خلال منتديات وملتقيات للتوظيف، من خلال التعاون مع القطاع الخاص بالتدريب والتشغيل، وساهمنا فى توفير فرص عمل وفترينات صغيرة للعمل بها ونظمنا فعالية "يوم الخير" بحضور وزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن ومحافظ الجيزة، ونائب وزير التعليم، وقدمنا خلاله عدد من البطاطين، كما وفرنا عدد من أجهزة التعقيم لبعض المدارس وبعض الأجهزة الكهربائية للعرايس، ولابد من وجود توازن مجتمعي”.

وعن الكيميا الموجودة بين نواب مستقبل وطن والتنسيق بينهم أكد النائب حسام المندوه انه يجب التكاتف بين النواب لتوصيل الخدمة للمواطن لإن هناك فترة زمنية بين اتخاذ القرار وتوصيل الخدمة للمواطن، ويتم التنسيق بين نواب الدائرة والهدف واحد هو خدمة أهالي بولاق الدكرور”.