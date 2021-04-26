روبير الفارس يعلن وفاة الأب يوحنا فؤاد بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورًا جاء فيه: "حته من قلبى اتقطعت، يا أسود يوم فى عمرى، فقدت الكنيسة القبطية كاهن من أعظم الآباء، أب بلا مثيل، صديق وعشرة العمر، الإنسان النقى، القلب الحنون، أنا مش مصدق لحد دلوقتى، أبونا يوحنا فؤاد كاهن كنيسة العذراء الدمشرية، الأخ والأب والصديق والمثقف العميق المرشد الرائع، ملعونة الكورونا، ملعونة الدنيا، ملعونة الحياة من غيرك يا عشرة العمر".

وقال البابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى كلمة مسجلة إن جائحة كورونا جرس إنذار من الله حتى ينتبه الإنسان لنفسه.

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