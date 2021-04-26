الاختيار 2.. العملية التى قادت «الداخلية» للقبض على أكثر من 200 إرهابى

جدة - نرمين السيد - وبعد وقوع الحادث مباشرة، أمر النائب العام، المستشار الشهيد هشام بركات، بتشكيل فريق من المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، حينها لمتابعة سير التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى التفجير الذى استهدفت مبنى مديرية أمن الدقهلية.

كما أمر "بركات"، بانتداب فريق المفرقعات التابع لوزارة الداخلية لتحديد كيفية حدوث الانفجار، ونوع القنابل التى استخدمت فى عملية تفخيخ السيارة التى انفجرت.

وكلف "بركات"، 3 فرق من المعمل الجنائى لمعاينة المبنى وأخذ العينات منه، والطب الشرعى لتشريح الجثث وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وانتداب فريق من وزارة الإسكان (لجنة هندسية) لمعاينة مبنى مديرية الأمن والمبانى المجاورة له التى تصدعت من الحادث وتحديد التلفيات.

ووجه النائب العام، تعليمات بانتقال فرق من النيابة العامة إلى المستشفى الدولى بالمنصورة وطلخا والطوارئ لسماع أقوالهم، ولكن بعد استقرر حالتهم.

وبعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجَّهت وزارة الداخلية الحملات على المناطق والبؤر الإرهابية التى حددها قطاع الأمن الوطنى من اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم وبفضل التحريات السرية المكثفة التى جرت حولهم.

وفى أبريل 2014، تمكنت الوزارة من القبض على 7 من أهم قيادات التنظيم فى محافظتى القاهرة والقليوبية، كما تمكنت أجهزة الوزارة من القضاء على 4 من العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم فى مدينة رفح، فى فبراير 2015.

وتمكنت أجهزة الوزارة من تحديد من تبقى من فلول التنظيم الإرهابى والقبض على من شارك فى الإعداد للعملية الإرهابية وغيرها حتى تم القبض على أكثر من 200 إرهابى ومطاردة الهاربين، أو القضاء عليهم فى مواجهات أمنية، وبدأت نيابة أمن الدولة عام 2014، التحقيق مع المتهمين وحصر العمليات التى ارتكبوها ومنها تفجير مديرية أمن الدقهلية و53 عملية أخرى فى محافظات الجمهورية المختلفة.

وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والتى حاكمتهم على مدار 4 سنوات، وعقدت قرابة 100 جلسة علنية بمعهد أمناء الشرطة بطرة، واستمعت لشهادة ضباط الشرطة المشاركين فى إجراء التحريات أو القائمين على ضبط المتهمين، والذين أدلوا بمعلومات استفادت منها المحكمة واستندت لها فى تكوين عقيدتها وإصدار أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد بحق العناصر الإرهابية.

وتضمنت القضية أقوال شهود الإثبات، حيث قال الشاهد 369، محمد صلاح عبد الله حسن، 29 سنة، مالك حانوت، ومقيم شارع الثانوية، إنه فى ليلة 24 ديسمبر 2014 وأثناء تواجده بحانوته المجاور لديوان مديرية أمن الدقهلية أبصر سيارة شرطة تمر من الشارع الفاصل بين ديوان المديرية ومسرح المنصورة القومى، أعقبها سيارة نقل بيضاء اللون مغطى صندوقها الخلفى، ثم انفجرت وبها قائدها وخلفت موجة عاتية من الدمار بمبنى مديرية الأمن وما حوله من مبان، وأضاف بإصابته جراء الانفجار بالبطن.

وأكد الشاهد 370، خالد أحمد حلمى عمارة، 52 سنة، مالك شركة استيراد وتصدير، مقيم 19 شارع الجيش عمارة إبراهيم صالح، أنه أثناء تواجده بأحد المقاهى المجاورة لديوان مديرية أمن الدقهلية أبصر سيارة نقل بيضاء اللون مسرعة أمامه، أعقب ذلك رؤيته وسماعه دوى الانفجار، وإصابته من جرائه بجروح وكدمات بالوجه والجسم.

وهو ما أكده شهود الاثبات (الحادى والسبعون بعد الثلاثمائة، عصام إبراهيم المتولى الشافعى، 60 سنة، تاجر، مقيم 41 شارع المدير،) و11 آخرين من المصابين فى الحداث والمتضررين من الانفجار.