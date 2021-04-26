فيديو.. مستشار الرئيس يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الثقة الشعبية بشأن لقاحات كورونا ستأتى تدريجيا، لا سيما وأن الدولة تتابع الحالات التى تتلقى اللقاح. وأوضح أن الدولة تسعى مع كل المصادر للحصول على اللقاح، سواء من شركات أو مؤسسات للحصول على أكبر قدر ممكن من جرعات اللقاح للمساهمة فى عملية نشر اللقاحات للحد ولو جزئيا من انتشار الوباء.

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