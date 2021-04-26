جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى خاطرته، إن المهلكات فى رمضان خمس، وهى الكذب والغيبة والنميمة وتضييع الفرائض وانتهاك الحرمات. واختتم الوزير خاطرته بقوله: احذر تسلم.. يا باغى الشر أقصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكذب أبرزها .. وزير الأوقاف يوضح المهلكات فى شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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