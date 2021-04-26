وزير الأوقاف يعلن حل عدد من شكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته صفحة الوزير، فإنه بشأن الشكوى المقدمة من عاطف سيد مغربى يتظلم من عدم حصوله على وحدة سكنية بعمارات الأئمة بنجع حمادي، إذ أنه ببحث الشكوى تبين أن الشاكى قائم بإجازة منذ عام 2015 حتى تاريخه، وأن الوحدات السكنية التى يتظلم بشأنها قد تم تمليكها لأصحابها منذ عام 2003، وعليه فلا صحة لما جاء بشكواه.

وبشأن الشكوى المقدمة من سناء طه السيد موسى الواعظة المتطوعة بأوقاف المنوفية، ببحث الشكوى تبين أنها ضمن الفائزات بجائزة قدرها ٥٠٠ جنيه، فى المسابقة التى تتظلم بشأنها، سائلين الله تعالى لها مزيدًا من التفوق والتميز.

وبشأن الشكوى المقدمة من السادة خطباء المكافأة بمديرية أوقاف الدقهلية يطلبون فيها سرعة صرف بدل خطبة المكافأة، تم التوجيه بسرعة عمل اللازم نحو صرف بدل خطبة المكافأة وسيتم الدفع غدًا بتاريخ 26/ 4/ 2021، كما تم التوجيه بالتحقيق مع المتسبب فى تأخير الصرف، وإعفائه من منصبه.

ثانيًا: الشكاوى الواردة بتاريخ 25/ 4/ 2021



بشأن الطلب المقدم من بهاء الهلباوى محمد السعيد - جار بحث الشكوى بمعرفة مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب.

بشأن الطلب المقدم من أيمن عصام الدين عبد الفتاح - جار بحث الطلب بمعرفة مديرية أوقاف السويس.

وبشأن الطلب المقدم من هانى حمادة على عبد العزيز - وجهنا بالنظر فى الطلب عند عودة الأنشطة القرآنية (المقارئ) عقب زوال البلاء وانتهاء أزمة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية.

وبشأن الطلب المقدم من مصطفى محمد عبد النبى فروماوى - جار بحث الشكوى بمعرفة مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب.

وبشأن الطلب المقدم من نور عبد البديع حسين محمود برجاء التكرم بإرسال CV موضح به كافة البيانات والدورات التفصيلية.

وبشأن الطلب المقدم من محمد إبراهيم على محمد - جار بحث الشكوى بمعرفة مساعد الوزير لشئون الامتحانات.

وبشأن الطلب المقدم من تامر فاروق عبد الرازق - تم إحالة الطلب إلى مديرية أوقاف الشرقية.

وبشأن الطلب المقدم من هيثم السعيد إسماعيل إبراهيم - جار بحث الطلب بمعرفة مساعد الوزير لشئون الامتحانات.

وبشأن الطلب المقدم من أحمد محمد عبد المؤمن صوابى - تم إحالة الشكوى إلى مدير عام الإدارة العامة للحوكمة.

وبشأن الطلب المقدم من هانى منير على الخولى - تم إحالة الطلب إلى مديرية أوقاف دمياط.