/628632/بلاغ-للنائب-العام-ضد-محمد-رمضان-تعرف-على-التفاصيل

أشتعلت الساحة على آخرها ضد الفنان محمد رمضان، حيث أقدم المحامي سمير صبري، للنيل من محمد رمضان من خلال بلاغ عاجل للنائب العام، اتهمه فيه بتعمده قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل بلاغ المحامي سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان، بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

بلاغ ضد محمد رمضان

وأكد المحامي سمير صبري، أن أزمة محمد رمضان مع الطيار كانت السبب الرئيسي في الحالة النفسية السيئة التي مر بها، وتطورت القصة لتصل إلى المحاكم، حيث تم إلزام محمد رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به، إلا أنه منذ هذا الحكم اتبع طريقة مخزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإستهانة بقرار القضاء وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترامًا لهذا القضاء.

وأضاف المحامي خلال البلاغ: “وخلالها أصيب الطيار بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة دخل علي إثرها العناية المركزة وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترمًا لهذا القضاء، ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية الطيار وأودت به بالنهاية إلى أن لقى ربه من جراء هذا”.

وأشار المحامي، إلى أن الفعل الذي قام به المبلغ ضده يعد مجرم قانونًا حيث إنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه، فجريمة القتل بالوسائل المعنوية هو إزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسمه وإنما يحدث بانفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها مما تؤدي إلى وفاته وقد عرف الفقة بأمثله جريمة القتل بوسائل معنوية، وأن تلك الأفعال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فتعتبر جريمة قتل طالما أدت إلى وفاة المجني عليه، فإنها تتطلب القيام بعمل غير مادي ينصب علي جسم المجني عليه الداخلي أو أعصابه ومشاعرة فيؤدي إلى اضطراب فسيولوجي ينتهي بوفاته".

وتابع: "أنه من هنا يتبين توافر الركن المادي من أركان جريمة القتل في حق المبلغ ضده وذلك باستخدامه الوسيلة المستخدمة في إزهاق الروح والتي ذكرها القانون، والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلاً عمدًا وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. المبلغ ضده قد قام بارتكاب جريمة القتل العمد باستخدام الوسائل المعنوية والمعاقب عليها قانونًا، وطالب بإصدار الأمر بالتحقيق في بلاغه وإصدار الأمر بمنع المبلغ ضده من السفر وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.