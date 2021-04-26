الخطيب يعلن تفاصيل مشروع ستاد الأهلي الجديد.. والبداية السبت «تفاصيل»

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حصل النادي الأهلي على الموافقات الرسمية الخاصة بإنشاء الاستاد الجديد للقلعة الحمراء، وهذا بعد أن حصل النادي على الموافقات النهائية لإاقمة الاستاد على أرض الشيخ زايد، وتقدم النادي الأحمر بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على تسهيلات الدولة المصرية في إطلاق مشروع وحلم الجماهير الأهلاوية.

وقرر النادي الأهلي ضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد بأرض الشيخ زايد يوم السبت القادم و الموافق 1-5-2021، 19 من رمضان 1442هـ.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي أنه هناك خطة تشمل التمويل ومكونات المدينة الرياضية سيعلن عنها المارد الاحمر على هامش وضع حجر الأساس.

الأهلي يضع حجر الأساس يوم السبت

وأصدر النادي الأهلي بيانا يوضح فيه كيفية حصول المارد الأحمر على مشروع ستاد القلعة الحمراء الجديدة ، مشددا على دور دعم مؤسسات الدولة المختلفة على رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

وجاء نص البيان كالتالي: " عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي ، وخلال الاجتماع قدم الكابتن محمود الخطيب إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات المسئولة، التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد" .

وتابع البيان: " كشف الكابتن محمود الخطيب عن التعاون اللا محدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحًا وكبيرًا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية". وتابع البيان: "وبعد اطلاع المجلس على ما قام به السيد/ رئيس النادي طوال الفترة الماضية من إجراءات في اتجاهات مختلفة، ناقش المجلس الخطوات التنفيذية القادمة للبدء فوراً في تحقيق حلم ملايين الأهلاوية".

وواصل بيان القلعة الحمراء: " هذا وحرص مجلس إدارة النادي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، ومواكبة النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في كل المجالات".

وأختتم: "يتمنى مجلس الإدارة التوفيق والسداد لفخامة السيد رئيس الجمهورية، لتحقيق طموحات كل أبناء الوطن".