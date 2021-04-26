/628634/مفاجأت-في-قائمة-الزمالك-لمواجهة-البنك-الأهلى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي ، والمقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

تضم القائمة كل من :

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمود جنش .

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مروان حمدي - سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف.

الجدير بالذكر أن أخر مباراة خاضها نادى الزمالك كانت أمام الإنتاج الحربي ، وتألق الأبيض بهدفين مقابل لاشئ ، الأول أحرزه أشرف بن شرقي عن طريق ضربة جزاء ، الثانى بأقدام حميد أحداد ، ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 36 نقطة ، ويأتى خلفه النادى الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة .

دخل الزمالك المباراة بالتشكيل الأتى :

تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع:محمد عبد الشافي-محمود الونش-محمد عبد الغني-حمزة المثلوثي. خط الوسط:طارق حامد-فرجاني ساسي-عبدالله جمعة- أشرف بن شرقي-أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم:حميد احدادي

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري

تشكيل فريق الإنتاج الحربي

في حارس: أحمد يحيى

في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي

في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة

أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت

في خط الهجوم: محمد فييرا