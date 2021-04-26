/628635/بحضور-وزيرة-التخطيط-خطة-البرلمان-تناقش-مشروع-خطة-التنمية-الإقتصادية-للسنة-المالية-الجديدة-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة بعض المقترحات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب . وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشــة البيـــان الــذي ســـتلقيه الســيدة الـــدكتورة وزيــرة التخطـــيط والتنميــة الإقتصادية أمــام المجلـــس بجلســــته المنعقــــدة بتــــاريخ 25/4/2021 ،بشــــأن مشــــروع خطــــة التنميــــة الإقتصــــادية والإجتماعيــــة للسنة المالية 2021/2022، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط.

كما يتم إســـتمرار مناقشـــة البيـــان الـــذي ســـتلقيه الـــدكتورة وزيـــرة التخطـــيط والتنميـــة الإقتصـــادية أمـــام المجلـــــس بجلســــــته المنعقـــــدة بتــــــاريخ 25/4/2021 ،بشـــــأن مشــــــروع خطــــــة التنميــــــة الإقتصــــــادية والأجتماعية للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. كما تستكمل لجنة الشئون الإقتصادية نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد "مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة".

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