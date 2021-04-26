مسلسل ضد الكسر الحلقة 13..مصطفى يبدأ في اكتشاف لعبة نيللي كريم

/628637/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-13مصطفى-يبدأ-في-اكتشاف-لعبة-نيللي-كريم

مسلسل ضد الكسر الحلقة 13، شهدت الحلقة ترعر قصة حب سلمى "نيللي كريم" مع كريم "محمد فراج" من بداية تعرفهما حتى طلب الزواج منها، وبدأت الحكاية كأى قصة حب في الدراما بتبادل هواتف بعضهم مع الاخر، ثم تفاجأ بأنهم ذاهبين إلى نفس الوجهه وهي زيارة نادين صديقتهم ومن هنا تبدأ قصة تعرفهما تتطور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، مع ذكر كيف بدأت نشأت قصة حب جمعت بين نيللي كريم ومحمد فراج.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 13

على طريقة الفلاش باك، تبدأ علاقة سلمى وكريم في التطور من مقابلات ومكالمات مع وجود أصدقاء مشتركين بينهم إياد ونادين جعل قصة حبهم تنمو بشكل تدريجي، وعلى الجانب الآخر يجلس كريم في أحد المقاهي الليلة فيراه إياد صديقه وينفعل كريم ثم يقوم بطرد إياد من أمامه، ينام كريم في المقهي من شدة تعبه حتى يوقظه النادل، يذهب كريم بسيارته ويقوم بتشغيل أغنية تذكره بموقف بينه وبين سلمى زوجته، فأخذ يستعرض المشهد فكان يقوم بغناء تلك الأغنية في أحد المقاهي خصيصًا لسلمى وبعد الانتهاء من الغناء اعترف لها بحبه وطلب الزواج منها أمام الجميع، فوافقت سلمى وصفق الجميع.

سلمى تحاول إصلاح ما افسدته بين ليلى ومالك

تطلب سلمى من ليلى الخروج معاها بسبب شعورها بالضيق، ولكن تتحجج ليلى بضرورة ذهابها للكلية بسبب أهمية حضور محاضراته، فتعتذر سلمى من ليلى عن رد فعلها القاسي مع مالك وتبرر بأنها كانت تريد تعويدها على عدم تقبل الخسارة من اي علاقة تدخلها، وبعد ذهاب ليلى تتصل سلمى بمالك وتخبره بضرورة مقابلته.

مصطفى يتأكد من عدم تطابق DNA

يذهب مصطفى للمستشفي ليتأكد من تحليل DNA الخاص بطلفه، فيستعرض مشهد ليوم زفافه على ملك، فكان يكن لها حب شديد يجعله يرغب في أن تراه جميلًا دائمًا، ويريد شراء العالم كله لها، ولكن يتفاجأ مصطفى مفاجأة تجعله ينصدم، فحين يذهب إلى غرفة عروسته ملك ليعطيها هدية قبل الذهاب لزفاهم يسمع حديثها مع سلمى بشأن عدم حبها لمصطفى وأنها تكن الحب لرجل آخر لا تستطيع نسيانه، فيخرج مصطفى من الحجرة مسرعًا لوحده سلمى وتجبره على الزواج من أختها مبررة بأنها لا تريد أن تكسر فرحتها وأن كل ماقالته ملك كان بسبب شدة توترها، يقطع تفكير صوت الطبية وهي تعطيه نتائج التحليل ليكتشف أنها سلبية أي عدم تطابق DNA الطفل مع DNA الأب من يدل على أن الطفل ليس ابنه.

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 13 ببعض الغموض حيث يتصل مالك بإياد ويخبره أنه أمام باب منزله فعندما يفتح له إياد نكتشف أنه على معرفة به، فماذا ستكون طبيعة العلاقة التي تجمعهم سويًا؟!.