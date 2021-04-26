/628638/طارق-الخولى-لابد-من-رقابة-صارمة-على-أوجه-الصرف-المتعلقة-بالاتفاقيات-بين-مصر-وألمانيا-فيديو

تحدث النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم، حول تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا، فيما يتعلق بمشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.

طارق الخولى يشير إلى تطور العلاقات الإيجابية بين مصر وألمانيا

وقال عضو مجلس النواب، طارق الخوالى:" ونحن ننظر لهذه الخطابات، التى تأتى تحت مسمى معبر عن تلك الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا، التى تشهد تطورات خطيرة وكبيرة على مدار الفترة الماضية".

طارق الخولى: هناك طفرة فى العلاقات بين مصر وألمانيا

وتابع عضو مجلس النواب، طارق الخولى:" كان هناك طفرة فى العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا مع تولى الرئيس السيسي، وهذه الاتفاقية تأتي تتويجًا لتلك العلاقات بين الجانبين، ونحن أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تعد الأمل الحقيقي، لمصر فى مكافحة البطالة والفقر، فى القدرة على التنمية المستدامة".

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولي:" ونحن ننظر للخطابات المتبادلة، يجب أن يكون هناك رقابة صارمة من جانب البرلمان على أوجه الصرف المتعلقة بمثل تلك الاتفاقيات والخطابات المتبادلة، حتى نطمئن أنها توجه فى مصارفها المنضبطة والقدرة على الاستفادة منها الاستفادة القصوى".

وأختتم:" الحقيقة على مدار المتابعة خلال الفترة الماضية، وجدنا أن هناك العديد من المنح التى لم يتم الاستفادة منها بشكل جيد، ولم يتم توجيهها فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة منها بشكل كبير".